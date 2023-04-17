Плей-офф Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на вторник

ТАСС, 17 апреля. Розыгрыш Кубка Стэнли среди клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начинается в ночь на вторник. Одним из первых в борьбу за трофей вступит «Нью-Йорк Айлендерс», в составе которого выступает российский голкипер Илья Сорокин, сыгравший большую роль в выходе команды в плей-офф.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 18.04.2023, 2:00 Каролина - Айлендерс -

«Айлендерс» пробились в плей-офф благодаря тому, что стали вместе с «Флоридой» лучшей командой из претендентов на wild card от Восточной конференции. «Айлендерс» в первом раунде сыграют против победителя Столичного дивизиона «Каролины», первые два матча пройдут 18 и 20 апреля в Роли, 22 и 23 апреля состоятся игры в Нью-Йорке. Преимущество домашней площадки имеет «Каролина».

В борьбе за первую строчку в зоне wild card «Айлендерс» заняли первое место, опередив «Флориду» на очко благодаря победе в домашнем матче над «Монреалем» (4:2). Южане уступили в последней игре регулярного чемпионата «Каролине» (4:6), но вышли в плей-офф из-за поражения «Питтсбурга», владельцы которого после этого уволили весь менеджмент клуба. Успех «Айлендерс» принесли три победы в четырех последних матчах, выход команды в плей-офф многие эксперты связывают с игрой Сорокина.

Олимпийский чемпион 2018 года стал лидером по количеству «сухих» матчей в регулярном чемпионате (6) и может претендовать на приз лучшему вратарю сезона («Везина трофи»), но, скорее всего, этот трофей выиграет шведский голкипер «Бостона» Линус Улльмарк. Россиянин в нынешнем сезоне выступает стабильно и входит в первую тройку вратарей лиги по проценту отраженных бросков.

Соотечественник Сорокина защитник Александр Романов из-за травмы не поможет «Айлендерс» в первых матчах серии, форвард «Каролины» Андрей Свечников месяц назад выбыл из-за тяжелой травмы — разрыва крестообразных связок. «Каролина» тем не менее адаптировались к игре без россиянина и сумела в борьбе за победу в дивизионе опередить «Нью-Джерси».

«Бостон» в апреле пока не проигрывает

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 18.04.2023, 2:30 Бостон - Флорида -

В те же сроки, как и для «Каролины» с «Айлендерс», пройдет серия между «Бостоном» и «Флоридой». Фаворитами являются игроки «Бостона» — победители регулярного чемпионата и рекордсмены по количеству побед и очков в регулярном сезоне. В апреле «Бостон» еще не проигрывал, команда победила в восьми последних матчах.

В игру лидеров сезона без проблем вписался обменянный из «Вашингтона» защитник Дмитрий Орлов, который после перехода набирал очки в семи матчах из девяти. Еще в марте он установил клубный рекорд, быстрее всех защитников набрав первые 10 очков. Для этого ему потребовалось 7 игр, предыдущий рекорд составлял 11 матчей. «Флорида» уступила в двух последних матчах, однако команде помогла предшествующая этому серия побед из шести игр. «Флорида» достигла ее без вратаря Сергея Бобровского, который не играл с конца марта, в том числе по болезни.

«Флорида» сейчас на подъеме, боролась за плей-офф, — рассказал Орлов ТАСС. — На этой стадии никогда не бывает легко, все команды, по сути, заново стартуют, и наша серия будет очень интересной. У соперника сильно атакующая команда, которая много забивает. Поэтому нам надо, конечно, стараться больше показывать именно свою игру и лучшие моменты своего хоккея".

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 19.04.2023, 2:00 Нью-Джерси - Рейнджерс -

По сравнению с парой «Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» более атакующий хоккей ожидается в противостоянии «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси». Серия стартует в ночь на 19 апреля на площадке «Нью-Джерси». Стоит ожидать, что прибавят в атаке пришедшие в результате обменов в «Рейнджерс» Владимир Тарасенко и Патрик Кейн, сейчас у ньюйоркцев в плане результативности стабильностью отличается тройка в лице Артемия Панарина, Мики Зибанежада и Криса Крайдера, а также защитник Адам Фокс. Среди самых результативных игроков «Нью-Джерси» присутствует защитник Дуги Хэмилтон, на счету которого в регулярном сезоне 22 заброшенные шайбы.

«Конечно, удивил “Нью-Джерси” — достаточно молодая команда, — отметил Орлов. — Если посмотреть с другой стороны, они очень быстрые, и сейчас без скорости в хоккее тяжело играть. При этом у команды много мастерства, поэтому они молодцы. Но сейчас начнется плей-офф, и будут другие игры, больше силовых приемов, и посмотрим, как команда сможет выдержать этот натиск. Регулярный сезон — это одно, а плей-офф — другое».

Внимание к Макдэвиду

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 19.04.2023, 2:30 Торонто - Тампа-Бэй -

В еще одной паре Восточной конференции, где матчи начнутся в ночь на 19 апреля, прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Торонто». Здесь стоит ожидать дуэль российских вратарей Ильи Самсонова, которому пришлось по ходу сезона отвоевывать позицию первого голкипера в «Торонто», и Андрея Василевского. Преимущество своей площадки будет у канадской команды. «Тампа» провела регулярный чемпионат неровно, но уверенно заняла третье место в дивизионе.

Чтобы встряхнуть команду и лидеров, главному тренеру «Тампы» Джону Куперу пришлось в начале марта в игре с «Баффало» посадить на лавку на весь третий период тройку, состоящую из Никиты Кучерова, Стивена Стэмкоса и Брэйдена Пойнта. Он объяснил это их низкой самоотдачей. Кучеров закончил регулярный сезон лучшим бомбардиром команды, набрав 113 очков.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 19.04.2023, 5:00 Колорадо - Сиэтл -

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» начнет плей-офф серией с «Сиэтлом», опередив в борьбе за победу в Центральном дивизионе «Даллас». Хоккеисты «Колорадо» стабильно провели последний месяц регулярного чемпионата, уступив только в овертайме «Эдмонтону», с которым могут встретиться на более поздней стадии плей-офф. Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон вошел в пятерку лучших бомбардиров лиги (111 очков).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 19.04.2023, 4:30 Вегас - Виннипег -

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, перенеся по ходу сезона операцию, обретает прежнюю форму и должен выйти на свой привычный уровень в плей-офф, учитывая его силовую манеру игры. Для еще одного россиянина этот плей-офф будет одним из важных моментов во всей карьере в НХЛ, вратарь «Колорадо» Александр Георгиев начнет его в статусе первого голкипера команды.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 18.04.2023, 4:30 Даллас - Миннесота -

Победитель регулярного чемпионата в Западной конференции «Вегас» сыграет с «Виннипегом», а «Миннесота» Кирилла Капризова — с «Далласом». В текущем сезоне 25-летний россиянин обновил ряд клубных рекордов по результативности, однако его форме может помешать травма, полученная в начале марта. Из-за нее Капризов пропустил целый месяц и в конце регулярного чемпионата провел два матча, забив один гол.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 18.04.2023, 5:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес -