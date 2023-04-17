Ненавидел коммунистов, не любил СССР, принял православие в России. Истории о легендарном Ягре и его 68-м номере

Для множества хоккеистов их игровые номера несут в себе сакральный смысл. Одни выбирают счастливые по их мнению цифры, другие стараются не менять числа на задней стороне джерси на протяжении всей карьеры из-за примет и предрассудков. А кто-то и вовсе не придает всему этому значения и просто берет любой свободный номер. Но легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр точно не относится к последней категории хоккеистов. Две цифры, выбранные им еще в юности, несут в себе особый смысл.

«Свитер с 68-м номером я ношу не из-за того, что плохо отношусь к русским. Нет, я взял 68-й номер из-за нелюбви к коммунистам. Это две разные вещи. Бабушка многое мне рассказывала об истории нашей страны и о коммунизме. Уже в детстве я знал об этом больше, чем многие взрослые. Примерно то же самое у меня бы спрашивали, возьми я 45-й номер. Все бы думали, что это знак неуважения к немцам, которая начали вторую мировую войну, а это всего лишь мой протест против нацистов», — объяснял Ягр.

Причина, по которой выбор Яромира пал на этот номер — события Пражской весны 1968 года. В августе того года военные контингенты стран Варшавского договора пересекли границу Чехословакии для того, чтобы положить конец либеральным реформам первого секретаря ЦК КПЧ Александра Дубчека. Известный чехословацкий политик хотел расширить права и свободы граждан, а также децентрализовать власть в стране. Но СССР это не понравилось, поэтому страны союза пресекли действия Дубчека на корню. Эти действия нашли понимание и отклик далеко не у всех местных жителей. В том числе и у Ягра, который с тех пор негативно относится к временам Советского Союза и коммунизма.

«Не скрою, в свое время я открыто заявлял о том, что не люблю Советский Союз и не согласен с существующим там режимом. Но это было связано с объективными причинами. В 1968 году после известных событий оба моих деда были отправлены в тюрьму как противники коллективизации. За годы заключения они заработали по целому букету болезней, которые впоследствии стали причиной их смерти. Единственный положительный момент во всем этом — встреча моих родителей, которые познакомились у дверей тюрьмы, куда приносили передачи для своих отцов», — пояснял свою позицию двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Однако политический аспект — не единственная причина, по которой Яромир взял 68-й номер. В 1968 году произошло трагическое для всей семьи хоккеиста событие — ушел из жизни его дедушка. Поэтому один из самых известных чешских спортсменов в истории решил таким образом увековечить его память.

Что касается отношения Ягра к СССР, то оно не перенеслось на Россию. Великий форвард прекрасно относится к нашей стране и неоднократно заявлял о том, что годы выступлений за омский «Авангард» поменяли его жизнь в лучшую сторону. Что показательно, даже спустя много лет после ухода из «Ястребов» герой этого текста не сказал ни одного плохого слова о России. Из этого можно сделать вывод, что он действительно успел полюбить нашу страну. Яромир так прочно интегрировался в российскую культуру, что даже принял православие. С тех пор на его месте в раздевалке всегда есть православная икона.

«Когда я играл в Омске, то был очень популярен. Мне очень нравилось, я отвечал взаимностью, тепло относился ко всем омичам. Мало что изменилось с тех пор, у меня по-прежнему огромное количество друзей в Омске. Очень уважаю игроков из России, как и всех людей в вашей стране. За что мне всегда нравились российские игроки, так это за их любовь к родине. Они всегда готовы играть за сборную. В других странах — совсем по-другому. Когда у ваших игроков есть шанс биться в сборной, они всегда едут», — говорил великий чех.