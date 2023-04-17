Америку поставят на уши русские джокеры? Тарасенко и Орлов готовы вести свои новые клубы за Кубком Стэнли

Как правило, в НХЛ ожидания крупных сделок перед крайним сроком намного превосходят дальнейшее обсуждение сменивших команду игроков. Экспертам и болельщикам куда «вкуснее» рассуждать о самом переходе и компенсации, чем затем в течение долгого времени отслеживать эффективность отдельных хоккеистов и сравнивать, кто из участников сделки выиграл, а кто остался проигравшим.

Меж тем, обмены нередко меняют картину в розыгрыше Кубка Стэнли, делая фаворитами тех, кто раньше таковыми не считался или был чуть ниже этого статуса. В плей-офф-2023 это может быть особенно справедливо, а одними из главных таких джокеров могут стать российские легионеры.

н. Патрик Кейн и н. Владимир Тарасенко («Рейнджерс»)

Нападающие-ветераны укрепили два верхних звена «Нью-Йорк Рейнджерс» и предоставили тренеру Жерару Галлану различные варианты, которыми он охотно жонглирует в поисках правильного сочетания. Они помогли «Рейнджерс» финишировать третьими в «Столичном» дивизионе, но «Рейнджеры» все еще находятся в поиске хорошего выступления в плей-офф, которое бы удовлетворило амбиции руководства. В прошлом сезоне «Синерубашечники» вышли в финал конференции, и нынче от них будут ждать как минимум повторения этого результата.

«Есть примерно одинаковый уровень комфорта в разных сочетаниях. Если они будут играть с Микой Зибанежадом или с Винсентом Трочеком, то здесь нет особой разницы. И Владимир, и Патрик чувствуют себя комфортно. Они играют с обоими этими парнями и достаточно успешно», — сказал Галлан.

Тарасенко, перешедший из «Сент-Луиса» 9 февраля, забил 8 голов и сделал 13 передач в 31 игре за «Рейнджерс». В стане «Блюз» его эффективность была сравнима по уровню: 10 голов и 19 передач в 39 матчах, но Владимиру почти не потребовалось время на адаптацию. Вклад Тарасенко помог «Рейнджерс» выдать очень неплохую весну, поскольку с россиянином в составе парни с Бродвея одержали 18 побед в 30 матчах.

Кейн перешел из «Чикаго» 28 февраля и финишировал с пятью голами и семью передачами в 19 играх за «Рейнджерс». В «Чикаго» он набрал 45 (16+29) очков в 54 матчах, но его очень часто ругали за неэффективную игру и отсутствие мотивации в команде-аутсайдере. Все его голы за «Нью-Йорк Рейнджерс» были забиты во время отрезка из 11 игр с 9 по 28 марта, в которых «Рейнджерс» одержали 9 побед в 11 матчах.

«Мы оба хотим генерировать очки, мы оба хотим преуспеть здесь. Нас с Тарасенко взяли для того, чтобы мы набирали очки и помогали команде в плане результативности», — критично заметил Кейн.

Во многом благодаря Кейну и Тарасенко «Рейнджеры» сейчас воспринимаются как команда, которая должна добраться минимум до третьего раунда.

н. Бо Хорват, «Айлендерс»

Хорват уже добился высоких результатов в своей карьере, выступая за «Ванкувер». 30 января его обменяли в «Нью-Йорк Айлендерс», и с «Островитянами», более склонными к обороне, он забил семь голов и отдал девять передач в 30 матчах. Этот сезон стал для Хорвата лучшим в карьере по результативности — по итогу он набрал 70 (38+32) очков.

— Это было очень весело и интересно. Я все еще пытаюсь исправить некоторые недостатки в своей игре и познакомиться со многими вещами, но постепенно начинаю чувствовать себя все более и более комфортно в игровой системе «Островитян», — сказал Хорват.

«Айлендерс» после обмена выиграли 17 матчей из 30, что помогло команде закрепиться в кубковой восьмерке и обеспечить участие в плей-офф.

н. Тимо Майер, «Нью-Джерси»

Майер считался одним из главных призов в дедлайн, Немец приехал в «Нью-Джерси» из «Сан-Хосе» в рамках сделки, включающей 13 игроков и выборы на драфте. 26-летний правый крайний забил 9 голов и сделал 5 передач в 21 игре за «Дьяволов», завершив сезон с 40 голами и 26 передачами. Его 66 очков соответствуют второму результату в его карьере: в прошлом сезоне он набрал на 10 баллов больше.

Майер набирал обороты постепенно, забив пять голов в последних восьми играх. «Дьяволы» успешно боролись за первое место в «Столичном» дивизионе и «Нью-Джерси» одержал 13 побед в 23 матчах с момента обмена форварда.

з. Дмитрий Орлов и н. Тайлер Бертуцци («Бостон»)

Орлов и Бертуцци помогли укрепить и без того солидный состав «Брюинз». Команда установила рекорды лиги с 65 победами и 135 очками, завершив сезон с «Президент Трофи» и преимуществом на домашнем льду на протяжении всего розыгрыша плей-офф.

Орлов прекрасно влился в состав «Мишек» и даже удостоился сравнений с легендарными защитниками «Бостона» из прошлого — Рэем Бурком и Бобби Орром. Россиянин забил четыре гола и сделал 13 передач в 23 матчах после того, как перешел из «Вашингтона» и финишировал с рекордными в карьере 36 очками за сезон. 31-летний защитник забил три гола и сделал девять передач в своих первых 10 матчах, что быстро сделало его любимцем болельщиков.

Бертуцци забил четыре гола и сделал 12 передач в 21 игре за «Бостон», а до этого набрал 14 очков в 29 матчах за «Детройт Ред Уингз». 28-летний левый крайний был результативен до самого конца регулярки, и в заключительных 8 матчах набрал 10 (3+7) очков.

Опыт Орлова и напор Бертуцци увеличат вариативность сочетаний для «Брюинз», что очень важно в плей-офф. Ну, а для Дмитрия это будет шансом побороться за второй в его карьере Кубок Стэнли, поскольку «Бостон» является записным фаворитом.