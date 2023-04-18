Капризов вошел в число великих. Россиянин почти повторил путь Гретцки

В Национальной хоккейной лиге стартовал самый важный и интересный отрезок сезона — плей-офф. В первый день розыгрыша Кубка Стэнли-2023 было проведено четыре матча, в числе которых лучший клуб регулярного чемпионата «Бостон Брюинз» разделался с «Флоридой Пантерз», «Нью-Йорк Айлендерс» даже при феноменальной игре своего вратаря Ильи Сорокина уступил «Каролине Харрикейнз», «Эдмонтон Ойлерз» упустил победу над «Лос-Анджелес Кингз» и проиграл в овертайме, а «Миннесота Уайлд» добыла героическую победу над «Даллас Старз».

Все четыре встречи вызвали высокий интерес, но битва «Уайлд» и «Старз» — особый. Во-первых, противостояние этих клубов в какой-то мере можно назвать принципиальным. Еще до переезда в Даллас клуб базировался именно в Миннесоте и назывался «Миннесота Норт Старз». Во-вторых, интересна судьба непосредственно «Уайлд», которые вновь оказались на грани вылета в первом раунде. В прошлом сезоне «дикари» выступили крайне неудачно и уступили в шести матчах серии «Сент-Луису». В этом же розыгрыше Кириллу Капризову и Ко достался едва ли не самый неудобный соперник. Очевидно, что в плей-офф удобных оппонентов в принципе не бывает, но с сегодняшним «Далласом» играть не хочет никто. Первый матч серии это доказал.

«Старз» доставили «дикарям» очень много проблем и отняли у них немало сил. Встреча завершилась только во втором овертайме, а в основное время команды успели забросить четыре шайбы.

Все началось с гола Кирилла Капризова, который реализовал большинство в конце первого периода. Россиянин удачно подставил клюшку после броска Джареда Сперджена и открыл счет заброшенным шайбам в новом розыгрыше Кубка Стэнли. Для Капризова этот гол стал десятым в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Форвард «Уайлд» достиг символической отметки в течение 14 игр и стал только десятым игроком в истории лиги, начиная с сезона-1943/44, кому удалось выбить «десятку» за 14 матчей и менее, войдя в число таких легенд, как Марио Лемье (9 матчей) и Уэйн Гретцки (13). В историческом списке числится еще один российский хоккеист — Владимир Тарасенко. Влади забросил 10 шайб в 12 матчах плей-офф. Тарасенко и Капризов — единственные, кто уложился в данный временной отрезок за последние 32 года.

«Даллас» ответил голевым дуплетом в дебюте второго периода, когда поочередно отличились Роопе Хинц и главный конкурент Капризова в борьбе за «Колдер Трофи» сезона-2020/21 Джейсон Робертсон. Даже несмотря на то, что «Уайлд» чаще бросали по воротам соперника, предпочтительнее по игре выглядели именно «звезды». Они же могли забивать и третий раз, но не углядели за Сэмом Стилом. 2:2 по итогам двух периодов, и далее последовала борьба нервов. С ними у команд было не все в порядке.

Одним из ключевых эпизодов стал мощнейший хит Мэтта Дамбы на Джо Павелски. Защитник «Миннесоты» натурально нокаутировал 38-летнего американского ветерана. Тот добрался до раздевалки только с помощью одноклубников и медперсонала. Интересно, что Дамбу хотели наказать большим штрафом, но в итоге судьи выписали ему лишь две минуты удаления.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HP0qUtzDUDs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Естественно, игроки «Далласа» хотели отомстить обидчику своего лидера и несколько раз жестко атаковали игрока «Уайлд». Досталось и Кириллу Капризову. Экс-защитник «Миннесоты» Райан Сутер в течение небольшого отрезка времени дважды подряд грубо ударил россиянина в спину. Судьи такое поведение Сутера оставили без внимания, Капризов же всем видом показывал, что испытывает болевые ощущения. А ведь звезда «Уайлд» совсем недавно вернулся в строй после травмы ноги.

На протяжении двух овертаймов «Старз» давили на «Миннесоту» и откровенно измучили голкипера гостей Филипа Густавссона, который совершил немало ярких и очень важных сейвов и установил новый рекорд «Уайлд» по количеству отраженных бросков (52) в одной игре плей-офф. Благодаря ему же «дикари» провели самый длинный матч Кубка Стэнли в истории франшизы.

В конечном счете «Даллас» стал жертвой драмы и потерпел поражение, хотя «звезды» сделали все для победы. Райан Хартман, жаловавшийся по ходу встречи на боли в районе бедра, подкараулил ошибку защитников «Старз», подхватил шайбу в районе слота и отправил ее в ворота. 3:2 — «Миннесота» начинает плей-офф с победы. Так же, как и в сезоне-2020/21, когда «дикари» стартовали в турнире, одолев в овертайме «Вегас Голден Найтс» (1:0). Тогда «Уайлд» в итоге уступили в серии из семи матчей. Как сложится судьба в этом сезоне?

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