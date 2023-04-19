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10:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Феноменальный Шестеркин привел «Рейнджерс» к победе! Пока команда выглядит неудержимой

Панарин набрал два очка, Тарасенко забил.

Нью-Джерси
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Источник: Reuters

Перед первым матчем немного удивляло, что «Нью-Джерси» считался небольшим фаворитом. Понятно, что «Дэвилз» стартуют дома, но команда без кубкового опыта вряд ли может быть предпочтительнее прошлогодних финалистов конференции. К тому же, преимущество во вратарской линии «Рейнджерс» существенно — один из лучших вратарей лиги Игорь Шестеркин против нестабильного чеха Витека Ванечека.

Винить Ванечека в первом голе гостей точно не стоит: Владимир Тарасенко бросал с близкого расстояния, и среагировать на такую пулю от российского снайпера было нереально.

В первом и втором голах «Рейнджерс» поучаствовал Артемий Панарин, который за время игры в Нью-Йорке не блистал в плей-офф. В завершающей фазе атак Панарин не участвовал, но попал в протокол благодаря вторым передачам. Что ж, шайбу до Фокса еще надо было довести.

По ходу регулярки не раз доводилось слышать, что Шестеркин в этом сезоне сбавил — в списке главных претендентов на «Везина Трофи» его нет. Но это ли главная цель российского вратаря, уже бравшего этот приз в прошлом году? В первом матче серии против «Нью-Джерси» Шестеркин сыграл феноменально.

Утыкаясь в стену, хозяева сникли и во втором периоде пропустили еще один гол. А окончательно их деморализовал эффектный сэйв Шестеркина после броска Палата.

Вскоре Крайдер оформил дубль, и оставшуюся часть матча можно было и не доигрывать. Стоит отметить при этом аж четыре голевые передачи Адама Фокса — лучший защитник «Рейнджерс» был горяч.

«Рейнджерс» выглядят командой без слабых сторон: уже очевидно, что приобретения Кейна и Тарасенко по ходу сезона мощно усилили нападение. В обороне есть монстр-пакмувер Фокс и несколько крепких защитников вроде Миллера, который получил шайбой в лицо во время матча, но вернулся на лед. Ну и Шестеркин. А «Нью-Джерси» рискует остаться красивой командой для регулярки.

Нью-Джерси
1:5
0:2, 0:1, 1:2
Рейнджерс
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