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10:35 (мск), источник: Sport24

Русский гений поставил на колени великий канадский клуб! Кучеров забивал в стиле Овечкина и раздавал волшебные пасы

«Тампа» просто размазала «Торонто».

Торонто
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Источник: AP 2022

Для команды, которая 19 лет не может пройти первый раунд и с 1967 года держала в руках Кубок Стэнли, «Торонто» подходил к нынешнему плей-офф слишком уж оптимистично. Отчасти в этом сыграли свою роль журналисты: они упирали на то, что нынешний состав «Мэйпл Лифс» наконец-то полноценно готов прервать черную серию, вратарь Илья Самсонов способен стать тем человеком, который осчастливит один из самых хоккейных городов на планете Земля, а «Тампа» по итогам регулярки не выглядит соперником непроходимым. Излучали позитивный настрой и игроки:

«Все хотят выиграть Кубок Стэнли, и это правда. Вообще в плей-офф много хороших команд, мы — в том числе. Думаю, мы элитная команда. У нас лучшие врачи, терапевты и тренеры. У нас лучшие игроки», — настраивал партнеров на подвиги голкипер Самсонов.

Понять Илью и его коллег по «Торонто» можно — не списывать же самих себя со счетом еще до выхода на лед! Да и с элитностью «Кленовых листьев» спорить никто не собирается. Вот только первая же игра новой кубковой весны закончилась для команды грандиозным разочарованием.

Не блиставшая по ходу регулярного чемпионата «Тампа» сходу напомнила — именно она является одной из самых успешных команд НХЛ в последние годы. Три финала за три последних сезона и два Кубка Стэнли — удивительный результат для эпохи потолка зарплат! Вот «Молнии» и доказали, что являются уникальным коллективом.

На месте игроков «Торонто» многие захотели бы сбежать со льда уже после 20 минут. Все началось с моментального гола от Пьера-Эдуара Бельмара — на него у гостей ушло 78 секунд.

Но даже после столь резвого начала никакой самоуспокоенности у «Лайнтинг» не наступило. Ровно через 6 минут отличился Энтони Сирелли, а закрыл двадцатиминутку гол Никиты Кучерова, который отзеркалил фирменный бросок Александра Овечкина — бум! 3:0 на табло — цифры, которые выглядели для хозяев льда настоящим приговором.

Отдадим должное «Торонто» — команда не сдалась, во втором периоде огрызнулась парочкой реализаций большинства и, вроде бы, вернулась в игру.

Но тем страшнее для «Мэйпл Лифс» выглядело то, что случилось дальше. До минимума разница в счете сократилась, когда до второй паузы в матче оставалось меньше 7 минут, а уходили команды в раздевалки уже при 6:2 в пользу «Тампы».

Это за дело взялась невероятная связка Никита Кучеров — Брэйден Поинт. Русский гений (вряд ли кто-то готов всерьез спорить с этим определением) нарисовал два изысканных паса, а его канадский товарищ окончательно уничтожил главных кубковых неудачников НХЛ. Просто полюбуйтесь этой хоккейной красотой!

В итоге — 7:3. Очередной черный день плей-офф для Торонто, очень неудачный матч для Ильи Самсонова и не самые радужные перспективы для «Мэйпл Лифс». Такую куражную «Тампу» остановить очень трудно, в этом смысле максимально важной станет вторая игра серии — еще одно домашнее поражение практически гарантирует канадскому клубу продолжение его кубкового кошмара.

Автор: Артем Гаев

Торонто
3:7
0:3, 2:3, 1:1
Тампа-Бэй
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