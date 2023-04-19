Форвард «Тампы» Кучеров набрал три очка в матче плей-офф НХЛ против «Торонто»

ТАСС, 19 апреля. «Тампа» в ночь на среду в гостях обыграла «Торонто» со счетом 7:3 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 19.04.2023, 2:30 Торонто 3 Тампа-Бэй 7

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Пьер-Эдуар Белльмар (2-я минута), Энтони Сирелли (8), Никита Кучеров (20), Брэйден Пойнт (35, 40), Кори Перри (38) и Росс Колтон (47). У проигравших голы забили Райан О’Райлли (29), Вильям Нюландер (34) и Калле Ярнкрок (49). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31, его соотечественник Илья Самсонов, выступающий за «Торонто», совершил 23 сейва и был заменен после второго периода на американца Джозефа Уолла.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал результативную передачу, Кучеров записал на свой счет два результативных паса. Форвард провел 21-ю игру в плей-офф с тремя и более очками, выйдя по этому показателю на четвертое место в истории НХЛ. Россиянин обошел двукратного обладателя Кубка Стэнли чеха Яромира Ягра (20). Кучеров делит четвертое место с канадцем Дени Савардом и уступает финну Яри Курри (28), канадцам Марку Мессье (30) и Уэйну Гретцки (59).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 19.04.2023, 2:00 Нью-Джерси 1 Рейнджерс 5

Кучеров забросил 53-й гол в матчах плей-офф НХЛ. Россиянин опередил американского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрика Кейна и расположился на пятой позиции в списке лучших снайперов Кубка Стэнли среди действующих игроков. Впереди нападающего «Тампы» только американский форвард «Далласа» Джо Павелски (64), российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (67), его одноклубник канадец Сидни Кросби (71) и российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (72).

«Тампа» повела в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующая встреча пройдет 21 апреля в Торонто. По итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Тампа» — третье. В прошлом сезоне команды также встречались в первом раунде плей-офф, тогда победу одержала «Тампа» (4−3).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 19.04.2023, 4:30 Вегас 1 Виннипег 5

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» (5:1) и повели в серии со счетом 1−0, в составе победителей гол забил нападающий Владимир Тарасенко, две передачи сделал форвард Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 28.

Победитель Западной конференции по итогам регулярного чемпионата «Вегас» в первом матче серии дома уступил «Виннипегу» (1:5), у хозяев результативным пасом отметился нападающий Иван Барбашев, у гостей — форвард Владислав Наместников.