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09:37 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Далласа» Дадонов забросил две шайбы в матче плей-офф НХЛ против «Миннесоты»

Россиянин забросил первые шайбы в плей-офф НХЛ в карьере.

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Источник: Reuters

ТАСС, 20 апреля. «Даллас» дома со счетом 7:3 обыграл «Миннесоту» во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в четверг.

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НХЛ 2022-2023
Первый раунд, 20.04.2023, 4:30

Даллас7Миннесота3

В составе победителей шайбы забросили Роопе Хинц (5-я, 37-я и 53-я минута), Тайлер Сегин (12), Джейми Бенн (25), Евгений Дадонов (26, 37). У «Миннесоты» отличились Оскар Сундквист (17), Маркус Юханссон (32), Фредерик Годро (33). Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями. В середине третьего периода Капризов получил 10-минутный штраф за драку с нападающим «Далласа» Максом Доми, который также получил 10-минутное удаление.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Первый раунд, 20.04.2023, 2:00

Каролина4Айлендерс3ОТ

Дадонов забросил первые шайбы в плей-офф НХЛ в карьере. До этого единственным результативным действием россиянина в плей-офф НХЛ была голевая передача в сезоне-2019/20, тогда Дадонов выступал за «Флориду». В регулярном чемпионате текущего сезона Дадонов провел 73 матча, забросил семь шайб и отдал 26 голевых передач. Дадонов перешел в «Даллас» в конце февраля из «Монреаля» в обмен на российского нападающего Никиту Гурьянова.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья игра серии пройдет 22 апреля в Сент-Поле. По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Миннесота» — третье.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Первый раунд, 20.04.2023, 2:30

Бостон3Флорида6

В других матчах игрового дня «Каролина» дома со счетом 4:3 в овертайме переиграла «Нью-Йорк Айлендерс», российский вратарь гостей Илья Сорокин отразил 32 броска. Счет в серии стал 2−0 в пользу «Каролины».

«Бостон» на своем льду со счетом 3:6 уступил «Флориде», российский защитник хозяев Дмитрий Орлов отметился одной голевой передачей и набрал второе очко в текущем плей-офф. Счет в серии — 1−1.

«Эдмонтон» дома победил «Лос-Анджелес» со счетом 4:2, победную шайбу забросил российский нападающий Клим Костин. Для россиянина этот гол стал первым в карьере в плей-офф НХЛ. Счет в серии — 1−1.

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