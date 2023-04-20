Нападающий «Далласа» Дадонов забросил две шайбы в матче плей-офф НХЛ против «Миннесоты»
Россиянин забросил первые шайбы в плей-офф НХЛ в карьере.
Россиянин забросил первые шайбы в плей-офф НХЛ в карьере.
ТАСС, 20 апреля. «Даллас» дома со счетом 7:3 обыграл «Миннесоту» во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в четверг.
В составе победителей шайбы забросили Роопе Хинц (5-я, 37-я и 53-я минута), Тайлер Сегин (12), Джейми Бенн (25), Евгений Дадонов (26, 37). У «Миннесоты» отличились Оскар Сундквист (17), Маркус Юханссон (32), Фредерик Годро (33). Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями. В середине третьего периода Капризов получил 10-минутный штраф за драку с нападающим «Далласа» Максом Доми, который также получил 10-минутное удаление.
Дадонов забросил первые шайбы в плей-офф НХЛ в карьере. До этого единственным результативным действием россиянина в плей-офф НХЛ была голевая передача в сезоне-2019/20, тогда Дадонов выступал за «Флориду». В регулярном чемпионате текущего сезона Дадонов провел 73 матча, забросил семь шайб и отдал 26 голевых передач. Дадонов перешел в «Даллас» в конце февраля из «Монреаля» в обмен на российского нападающего Никиту Гурьянова.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья игра серии пройдет 22 апреля в Сент-Поле. По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Миннесота» — третье.
В других матчах игрового дня «Каролина» дома со счетом 4:3 в овертайме переиграла «Нью-Йорк Айлендерс», российский вратарь гостей Илья Сорокин отразил 32 броска. Счет в серии стал 2−0 в пользу «Каролины».
«Бостон» на своем льду со счетом 3:6 уступил «Флориде», российский защитник хозяев Дмитрий Орлов отметился одной голевой передачей и набрал второе очко в текущем плей-офф. Счет в серии — 1−1.
«Эдмонтон» дома победил «Лос-Анджелес» со счетом 4:2, победную шайбу забросил российский нападающий Клим Костин. Для россиянина этот гол стал первым в карьере в плей-офф НХЛ. Счет в серии — 1−1.