Сенсационный русский герой затмил самого Капризова! В 34 года он первые забил в плей-офф НХЛ, сразу бомбанув дублем

Зеленое дерби на уровне НХЛ — это пара «Далласа» и «Миннесоты». К противостоянию «Старз» и «Уайлд» можно было бы подверстать историческую подоплеку, поскольку нынешний клуб из Техаса — это бывшая «Миннесота Норт Старз», но это было бы слишком натянуто. А вот противостояние лидеров «Далласа» Джейми Бенна и Тайлера Сегина с Кириллом Капризовым из «Уайлд» вполне подходило к анонсу, но героями, как это часто бывает в розыгрыше Кубка Стэнли, стали совсем другие люди.

Если в первом матче этой серии дело дошло до овертайма, в котором сильнее оказались «Дикари», то на этот раз «Далласу» удалось взять впечатляющий реванш (7:3). Одним из главных героев у техасцев стал Евгений Дадонов, который в «Звездах» обрел второе дыхание после обмена из «Монреаля». Из стана «Канадиенс» его обменяли на Дениса Гурьянова, который в «Далласе» откровенно закис и даже попал в число главных разочарований сезона по мнению многих заокеанских экспертов. А вот Дадонов сыграл здорово и в концовке регулярного чемпионата, и в плей-офф оказался заметен.

Россиянин оформил голевой дубль в ворота Марка-Андре Флери, забросив свои первые шайбы в заокеанском плей-офф за карьеру. Сначала Евгений удачно сыграл на добивании, завершив контратаку «Старз» три в один. Этот гол Дадонова стал для техасцев победным.

Чуть позже Дадонов удачно сыграл на подправлении, оформил дубль и приблизил «Даллас» к итоговому успеху.

«Миннесота» ничего не смогла поделать с соперником, который играл уверенно и жестко, а Кирилла Капризова хоккеисты «Далласа» встречали постоянными тычками и ударами в спину. Не удивительно, что все это вылилось в выяснение отношений в концовке, и за последние пять минут третьего периода сразу четверо игроков «Уайлд» получили удаления до конца игры — Капризов был в их числе. Одним из самых ярых противников Кирилла стал бывший защитник «Миннесоты» Райан Сутер, который несколько раз «угостил» россиянина мощными ударами в спину и даже сбил Капризова с ног.

«Если подобное отношение к Кириллу со стороны Сутера продолжится, я с ним разберусь», — говорил после предыдущей игры силовик-тафгай «Миннесоты» Райан Ривз, который в этом матче также получил удаление до конца игры.

Таким образом, «Даллас» сравнял счет в серии, и при счете 1−1 противостояние переезжает на домашнюю площадку «Уайлд», где Капризову и компании должно быть чуть легче.