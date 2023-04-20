Русский хоккеист сорвал овации тысяч канадцев! Все ждали гола от гениального Макдэвида, а его забил трудяга Костин

Коннор Макдэвид играет в Национальной хоккейной лиге с 2015 года. За это время он успел побить десятки рекордов в регулярных чемпионатах и стать главной хоккейной суперзвездой планеты Земля, а вот с успехами в розыгрышах Кубка Стэнли все было не так здорово. За первые 7 лет Макдэвид со своим «Эдмонтоном» прошел лишь один раунд плей-офф — настоящая катастрофа!

Прорыв случился в прошлом году, когда «Ойлерз» добрались до финала конференции, где получили 0:4 от будущих чемпионов из «Колорадо». Нынешней кубковой весной многие болельщики и эксперты ждали от «Нефтяников» продолжения банкета — нашлось немало людей, которые называли именно команду Макдэвида главным претендентом на заветную серебряную чашку.

Поход за ней для «Эдмонтона» начался с серии против «Лос-Анджелеса» — разочарование ждало «секту свидетелей Коннора» уже в стартовой игре. В ней «Ойлерз» вели 2:0 и 3:1, позволили «Кингз» отыграться, а затем скрутились в овертайме, а гениальный Макдэвил остался без набранных очков. Неужели очередной кубковый провал? С самого начала второй встречи «Нефтяники» принялись доказывать, что способны его избежать.

Уже к 13-й минуте «Эдмонтон» вновь вел в счете 2:0, а его лидер наконец-то разжился результативным баллом — передача на Леона Драйзайтля вполне способна оказаться в хайлайтах первого раунда.

Что случилось дальше? Правильно, «Ойлерз» снова облажались. Во втором игровом отрезке они пустили две шайбы за 5 минут и снова оказались на грани провала. Помог хозяева в этом и защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков, перехватом начавший одну из голевых атак.

Те поклонники «Эдмонтона», которые в третьей двадцатиминутке ждали подвигов от Макдэвида«, очень серьезно ошиблись. Из болота команду вытащил человек, от которого этого ждали, вероятно, меньше всего. Обладатель Кубка Гагарина в составе омского “Авангарда” Клим Костин забивает за “Ойлерз” по праздникам, а во второй игре против “Лос-Анджелеса” он получил всего-то 7 минут 42 секунды игрового времени. Но российскому форварду-трудяге этого хватило, чтобы осчастливить трибуны арены “Роджерс Плэйс” и сорвать их овации. Его точный выстрел из левого круга вбрасывания принес “Нефтяникам” победу и сравнял счет в серии. Первый за карьеру гол в плей-офф НХЛ нужно забивать именно так — в самый нужный момент!

Для Макдэвида плей-офф-2023 начался очень тяжело, но чего-то серьезного «Эдмонтон» сможет добиться, только если не будет рассчитывать исключительно на своего вундеркинда. Сегодня его роль взял на себя парень из Пензы — чем больше у «Ойлерз» найдется таких героев, тем дальше они заберутся по кубковой сетке.