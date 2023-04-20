Егор Шарангович может дебютировать в плей-офф НХЛ
Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел сегодня тренировочную сессию в четвертом звене «дьяволов».
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Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович провел сегодня тренировочную сессию в четвертом звене «дьяволов».
Об этом сообщила журналистка Аманда Штейн. Белорус занимался на фланге четвертого звена с Майклом Маклаудом и Натаном Бастианом.
«Такое ощущение, что Шарангович сыграет», — написала Штейн в своем твиттере.
Отметим, что первый поединок ⅛ финала Кубка Стэнли «Нью-Джерси» проиграл на своем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:5. Шарангович не принимал участие в данной игре.
Второй поединок состоится в ночь на 21 апреля в 02:30 по белорусскому времени.