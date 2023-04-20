Русским Танком восторгается весь Нью-Йорк! Тарасенко превозносят тренер и партнеры, он удивил даже давнего друга

Репутация нападающего Владимира Тарасенко как бомбардира всем известна: 270 голов за карьеру в регулярных чемпионатах и 42 — в плей-офф об этом говорят сами. Он оправдал это ожидание, забив первый гол в победной игре «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», закончившейся со счетом 5:1 — это была первая победа над «Дэвилз». Но одноклубники и тренерский штаб охотно отмечает те тонкие, маленькие вещи, которые Владимир привнес в команду, и которые делают «Рейнджеров» лучше.

«Он может все. У него хороший хоккейный IQ, он может пасовать, он может сражаться в углах. Бросок — да, конечно, но это всем известно. Я думаю, что его любовь к хоккею — вот тот нюанс, который я начал понимать после его обмена», — признал давний друг Русского Танка Артемий Панарин после вчерашней тренировки.

Первые 10 с половиной сезонов своей карьеры в НХЛ он провел в «Сент-Луисе», что сделало смену обстановки для него еще более пугающей. Но со временем это чувство утихло, и россиянин обрел свою лучшую игру в стане «Рейнджерс». 31-летний форвард и его семья начинают чувствовать себя в Нью-Йорке как дома.

«Становится легче, когда все утрясается. Моя семья приехала сюда, так что теперь со школами все улажено, с хоккеем для детей все улажено. Детям тут хорошо. Им здесь нравится, и это очень облегчает мою жизнь. Мне нужно просто сосредоточиться на хоккее», — сказал Тарасенко.

При этом, Владимир удивил многих одноклубников своей физической мощью. Один из тех, кто отмечал данные Тарасенко, был защитник Нико Миккола — тоже бывший игрок «Сент-Луиса».

«Он хорошо владеет шайбой и хорошо катается. Что касается защитников, я бы сказал, что в игре один на один его трудно оттолкнуть, когда он владеет шайбой. Это было первое, что я увидел на своей первой тренировке “Блюзменов”. Меня это впечатлило, он умеет отскакивать от защитников. Я вижу это постоянно. Парни попытаются ударить его, а он просто стоит, пока они падают. Он сильный парень, в том числе и без шайбы», — сказал Миккола.

Но, конечно, «Рейнджеры» приобрели Владимира не ради силовой игры. Главным его достоинством является кистевой бросок — некоторые заокеанские эксперты называют Тарасенко снайпером, который не боится совать нос в драку. Россиянин выглядит важной фигурой для команды, стремящейся к чемпионству.

«Он играет на обеих сторонах площадки, может отлично играть в отборе. Он настоящий универсал. Кроме того, бросается в глаза, что ему не все равно. Лед — это то место, где Тарасенко чувствует себя наиболее комфортно. Он просто ледяная крыса. Он хочет быть на льду все время, ему нравится быть на льду. Ему нравится играть в эту игру. С тех пор, как он у нас появился, мне очень нравится за ним наблюдать», — признал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

Очень по-доброму отзывался о Владимире и его бывший тренер в «Блюз» Крейг Беруби.

«Влади был хорош в том, чтобы наладить мосты с одноклубниками, особенно россиянами. Он умел заставить их чувствовать себя комфортно. Он был очень хорош в этом плане», — отметил Беруби.

Он не является главным говоруном в команде, а предпочитает давать пример делом. В стане «Рейнджерс» обязанности «рулежки» атмосферой в раздевалке разделяются между лидерской группой группу, в которую входят Панарин, Крис Крейдер, Мика Зибанежад и капитан Джейкоб Труба. Но многие игроки упоминали, что Тарасенко давал очень дельные советы, и всегда у него на первом плане были интересы команды.

Ему было удобнее хвалить спецбригаду меньшинства после победы во вторник, чем обсуждать свой собственный гол.

«Для него это все еще новая команда, но он старается помочь всем, чем может. Он старается быть хорошим парнем в раздевалке и поделиться своим успехом. Он же выиграл Кубок Стэнли с “Сент-Луисом”, у него есть опыт. Это приятно, что он здесь», — добавил Панарин.

По мнению самого Тарасенко, такая самоотверженность обязательна для любой команды кубкового уровня. Когда он вспоминает свой чемпионский плей-офф в 2019 году в «Сент-Луисе», то отмечает, что у нынешнего состава «Рейнджерс» есть много необходимых компонентов.