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09:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Василевский второй раз в карьере пропустил 7 шайб в матче плей-офф НХЛ

«Торонто» разгромил «Тампу» и сравнял счет в серии, Василевский пропустил семь шайб.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели крупное поражение во втором матче серии первого раунда Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мейпл Лифс».

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась со счетом 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей хет-трик оформил Джон Таварес (13-я, 34-я и 56-я минуты), автором дубля стал Митчелл Марнер (1, 39), еще по шайбе по шайбе забросили Вильям Нюландер (16) и Зак Астон-Риз (36). У «Тампы» голами отметились Иэн Коул (29) и Кори Перри (53).

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 бросков из 21. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров нанес три броска в створ ворот, совершил три хита и очков не набрал. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев нанес один бросок в створ, провел три силовых приема, заблокировал три броска и за пять минут до конца третьего периода был наказан 10-минутным штрафом за нарушение спортивной дисциплины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 35. Василевский второй раз в карьере пропустил семь и более шайб в одном матче плей-офф НХЛ. Игра против «Торонто» стала для россиянина 106-й в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли и 101-й — в стартовом составе. Ранее он пропустил семь шайб в одной игре во втором матче серии финала Кубка Стэнли-2022 против «Колорадо Эвеланш» (0:7).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Третий матч состоится в Тампе в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени.

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Торонто
7:2
3:0, 3:1, 1:1
Тампа-Бэй
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