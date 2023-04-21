Он уделал Овечкина и поднял американский клуб на волевую победу! Тарасенко зажигает за «Рейнджерс» в плей-офф

Накануне старта плей-офф Национальной хоккейной лиги-2023 американская телекомпания ESPN выкатила рейтинг из 50 лучших хоккеистов предстоящего Кубка Стэнли. Оценивать точность этого прогноза можно будет только после финала, но, кажется, одну ошибку его составителей можно констатировать уже сейчас. На третье место в своем топе они поставили американского форварда «Нью-Джерси» Джека Хьюза, но уже две первые игры его команды в противостоянии с «Рейнджерс» дали понять — у этой серии и у этой кубковой весны, похоже, будут другие герои.

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Получив 1:5 в стартовой встрече (единственный гол, справедливости ради, забил Хьюз), «Дэвилз» удачно начали вторую игру, ведя к первому перерыву со счетом 1:0. Неужели и в этой дуэли счет сравняется, как сутками ранее это случилось сразу в трех парах? У лидеров «Нью-Йорка» было на этот счет другое мнение.

Вообще второй матч должен будет сохранить к себе на компьютер генеральный менеджер «Синерубашечников» Крис Друри — он стал бы отличным дополнением к его резюме. Провернув перед дедлайном обмены Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, практически пошел ва-банк, в четверг можно было наглядно убедиться, как эффективно работают эти сделки.

Для начала Тарасенко, как и двумя сутками ранее, точным броском поднял свою команду на хоккейные подвиги. Теперь у Русского Танка 43 гола в плей-офф НХЛ, за последние 10 лет больше него забили только Никита Кучеров (53), Ондржей Палат (48) и Джо Павелски (44), а вот Александр Овечкин (42) сегодня опустился на пятое место.

Не зря главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан недавно восхищался российским новичком своей команды:

«Он играет на обеих сторонах площадки, может отлично играть в отборе. Он настоящий универсал. Кроме того, бросается в глаза, что ему не все равно. Лед — это то место, где Тарасенко чувствует себя наиболее комфортно. Он просто ледяная крыса. Он хочет быть на льду все время, ему нравится быть на льду. Ему нравится играть в эту игру. С тех пор, как он у нас появился, мне очень нравится за ним наблюдать».

Пример Тарасенко оказался заразителен и вскоре за дело взялся Кейн — он размялся парочкой результативных ассистов, а в третьем периоде забил крутейший гол. Американец сам отвоевал шайба у «Дьяволов», сам доставил ее к воротам соперника и сам спокойно разобрался с голкипером. Похоже, это был лучший вечер Патрика в форме «Нью-Йорка» на данный момент.

Осталось отметить Игоря Шестеркина, который к 27 спасениям в первой игре добавил еще 22, и констатировать вторую подряд победу «Рейнджерс» с одинаковым счетом 5:1. Если эта серия закончится после четырех игр, это уже никого не удивит. Хьюз и компания на фоне банды с Бродвея пока выглядят совсем несостоятельно.