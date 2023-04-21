Русский гений пережил настоящий кошмар в Канаде! Василевский получил 7 шайб, его команду просто уничтожили

«Я буду играть лучше. Сегодня я сыграл как дерьмо».

Так самокритично оценил для себя итоги первой игры серии «Торонто» — «Тампа-Бэй» вратарь «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов. Он провел на льду лишь 40 минут, пропустил за них 6 шайб и отправился на скамейку запасных. Команда российского голкипера была разбита со счетом 7:3 и подарила новый повод для насмешек хоккейному миру — очередная попытка прервать черную кубковую серию (18 лет без второго раунда плей-офф) началась с грандиозного провала.

Но те, кто поторопился списать «Кленовых Листьев», явно поторопились — это доказала уже вторая встреча. Тренерский штаб канадского клуба не стал дергаться, снова доверил место в воротах Илье Самсонову и явно нашел какие-то важные слова для предматчевой раздевалки. И если у кипера особых шансов проявить себя вечером четверга не было, то полевые игроки его обещание сдержали — не просто сыграв лучше, а уничтожив соперника.

«Торонто» начал реабилитироваться перед своими трибунами уже на первой минуте — заработал большинство и реализовал его за 7 секунд. Лучшего способа войти в игру не придумаешь.

Но гол Марнера стал только анонсом того кошмара, который предстояло пережить «Лайтнинг» на льду «Скоушабэнк-арены». Уже к первому перерыву в воротах Андрея Василевского побывало 3 шайбы — «Мэйпл Лифс» отзеркалили свой провал в стартовой двадцатиминутке матча № 1.

Гости пришли в себя к середине встречи, сократили отставание на один пункт, но только дополнительно разозлили поймавших кураж игроков «Торонто». За следующие 10 минут они еще трижды огорчили Василевского, сняв все вопросы о победителе этой игры. Разбирать каждый гол в отдельности не имеет никакого смысла — просто посмотрите на эту шайбу Митча Марнера: 25-летний форвард шмальнул с разворота, даже не взглянув на рамку, но все равно добился своего. У «Кленовых» этим вечером залетало абсолютно все.

В итоге, на поражение 3:7 «Торонто» ответил ярчайшей победой 7:2. Райан О’Райлли оформил пента-трик из передач, Джон Таварес положил первый кубковый хет-трик в карьере, а Андрей Василевский, которого по обе стороны океана нередко называют гением, смог отразить лишь 28 из 35 бросков в створ своих ворот.

Каким окажется следующий матч этой серии? Сейчас не предскажет никто. «Мэйпл Лифс» наглядно показали, что серьезно настроены покончить со своим кубковым нефартом, «Тампа» же во второй встрече серьезно разочаровала. Теперь показывать характер нужно уже Андрею Василевскому, Никите Кучерову, Михаилу Сергачеву и их партнерам.