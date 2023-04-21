Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» сравнять счет в серии плей-офф НХЛ с «Сиэтлом»

ТАСС, 21 апреля. «Колорадо» одержал победу над «Сиэтлом» со счетом 3:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в пятницу в Денвере.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 21.04.2023, 4:30 Колорадо 3 Сиэтл 2

«Колорадо» отыгрался со счета 0:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен (27-я минута), Валерий Ничушкин (28) и Девон Тэйвз (53). У проигравших отличились Джастин Шульц (3) и Брэндон Танев (14). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 29.

Ничушкин забросил первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и был признан третьей звездой матча. Всего 28-летний российский нападающий провел в плей-офф 64 матча, забросил 14 шайб и сделал 11 результативных передач. «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Третий матч пройдет в Сиэтле 23 апреля.