«Бостон» обыграл «Флориду» в матче плей-офф НХЛ, Орлов сделал две голевые передачи

ТАСС, 22 апреля. «Бостон» в гостях со счетом 4:2 обыграл «Флориду» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу в Санрайзе.

В составе победителей шайбы забросили Тэйлор Холл (3-я минута), Чарли Койл (27), Давид Пастрняк (49) и Ник Фолиньо (52). У «Флориды» отличились Густав Форслинг (55) и Сэм Райнхарт (56).

Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи и стал второй звездой матча. В трех играх текущего плей-офф он набрал четыре очка. В середине третьего периода в составе «Флориды» произошла замена вратаря: вместо Алекса Лайона на лед вышел россиянин Сергей Бобровский, который отразил восемь бросков из девяти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/On344IincVo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 23 апреля в Санрайзе.

«Бостон» стал победителем регулярного чемпионата, команда набрала рекордные 135 очков. «Флорида» с 92 очками стала четвертой в Атлантическом дивизионе и получила дополнительную путевку в плей-офф.