«Бостон» обыграл «Флориду» в матче плей-офф НХЛ, Орлов сделал две голевые передачи
Российского защитника признали второй звездой встречи.
Российского защитника признали второй звездой встречи.
ТАСС, 22 апреля. «Бостон» в гостях со счетом 4:2 обыграл «Флориду» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу в Санрайзе.
В составе победителей шайбы забросили Тэйлор Холл (3-я минута), Чарли Койл (27), Давид Пастрняк (49) и Ник Фолиньо (52). У «Флориды» отличились Густав Форслинг (55) и Сэм Райнхарт (56).
Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи и стал второй звездой матча. В трех играх текущего плей-офф он набрал четыре очка. В середине третьего периода в составе «Флориды» произошла замена вратаря: вместо Алекса Лайона на лед вышел россиянин Сергей Бобровский, который отразил восемь бросков из девяти.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 23 апреля в Санрайзе.
«Бостон» стал победителем регулярного чемпионата, команда набрала рекордные 135 очков. «Флорида» с 92 очками стала четвертой в Атлантическом дивизионе и получила дополнительную путевку в плей-офф.
В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» дома со счетом 5:1 победил «Каролину», российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 30 бросков из 31, защитник «Айлендерс» Александр Романов не набрал очков, «Каролина» ведет в серии — 2−1. «Миннесота» одержала домашнюю победу над «Далласом» со счетом 5:1 и вышла вперед в серии (2−1), нападающие Кирилл Капризов («Миннесота») и Евгений Дадонов («Даллас») не набрали очков. «Лос-Анджелес» на своем льду в овертайме переиграл «Эдмонтон» (3:2), нападающие Владислав Гавриков («Лос-Анджелес») и Клим Костин («Эдмонтон») не отметились результативными действиями. «Лос-Анджелес» вышел вперед в серии — 2−1.