Российский игрок НХЛ повторил рекорд 35-летней давности

Игрок отметился результативными действиями в каждом из трех матчей серии плей-офф. В последний раз защитникам «Бостона» это удавалось достичь такого показателя в 1988 году, когда Глен Уэсли отличился результативными действиями в первых трех встречах ⅛ финала Кубка Стэнли.

24 февраля Орлова обменяли в «Бостон» вместе с американским нападающим Гарнетом Хэтэуэем из «Вашингтон Кэпиталс». В составе нового клуба россиянин провел 23 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/On344IincVo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.