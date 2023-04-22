Макдэвид приблизился к рекорду Овечкина в XXI веке на расстояние трёх голов

Капитан «нефтяников» оформил дубль в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз». Таким образом, Макдэвид довёл свой общий снайперский счёт в нынешнем сезоне до 66 голов. Благодаря этому канадец сократил отставание от рекорда Овечкина до трёх шайб. В сезоне-2007/2008 россиянин забил 69 голов с учётом и плей-офф. Это лучший результат как в XXI веке, так и за последние 25 лет.