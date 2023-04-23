Кучеров подрался с двумя канадцами, отомстив за своего товарища

В третьем периоде канадский защитник гостей Морган Райлли жестко сыграл против нападающего «Лайтнинг» Брэйдена Пойнта, толкнув того на борт. За своего одноклубника моментально заступился российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, который применил борцовский прием против Райлли и повалил канадца на лед. Позднее на площадке завязалась массовая потасовка, в ходе которой Кучеров подрался с канадским форвардом «Торонто» Райаном О’Райлли. По итогам эпизода россиянин получил 5 минут штрафа за драку и еще 2 минуты за грубость. О’Райлли также был удален на 5 минут за драку, а Райлли — на 2 минуты за грубость. При этом Морган Райлли не был уличен в нарушении правил против Пойнта.