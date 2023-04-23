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10:39 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» в овертайме победил «Тампу» в матче плей-офф НХЛ, Самсонов отразил 36 бросков

В составе проигравшей команды результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Торонто
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Источник: Reuters

ТАСС, 23 апреля. «Торонто» на выезде со счетом 4:3 после первого овертайма победил «Тампу» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье в Тампе.

В составе победителей шайбы забросили Ноэль Аччари (4-я минута), Остон Мэттьюс (12), Райан О’Райлли (60), Морган Райлли (80). У «Тампы» отличились Энтони Сирелли (5), Брэндон Хэгел (20), Даррен Рэддиш (34).

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 36 бросков из 39, голкипер «Тампы» Андрей Василевский — 23 из 27. На счету нападающего хозяев Никиты Кучерова голевая передача. Его одноклубник защитник Михаил Сергачев не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Торонто». Четвертый матч серии пройдет 25 апреля в Тампе. По итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Тампа» — третье. В прошлом сезоне команды также встречались в первом раунде плей-офф, тогда победу одержала «Тампа» (4−3).

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах игрового дня «Нью-Джерси» в первом овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1 ОТ). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 28 и был признан третьей звездой матча. Его одноклубники нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко не отметились результативными действиями. «Рейнджерс» ведут в серии со счетом 2−1.

«Вегас» на выезде переиграл «Виннипег» со счетом 5:4 после второго овертайма, результативной передачей в эпизоде с победной шайбой отметился нападающий Иван Барбашев. Голевой пас, позволивший «Виннипегу» сравнять счет в основное время, сделал нападающий Владислав Наместников. Счет в серии стал 2−1 в пользу «Вегаса». «Колорадо» в гостях переиграл «Сиэтл» (6:4). Ворота «Колорадо» защищал россиянин Александр Георгиев, отразивший 25 бросков из 29. «Колорадо» вышел вперед в серии (2−1).

Тампа-Бэй
3:4ОТ
2:2, 1:0, 0:1
Торонто
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