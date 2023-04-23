У Шестеркина сдали нервы! Русский вратарь несколько раз ударил соперника, а «Рейнджерс» впервые проиграли

Игровой день в НХЛ получился сумасшедшим по накалу. Сразу несколько матчей завершились в овертаймах, и вечер в легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» не стал исключением. «Рейнджерс» на родном льду принимали «Нью-Джерси» — по первым матчам серии казалось, что «бродвейцы» спокойно додавят соперника своим внушительным опытом. Однако у «Девилз» нашелся достойный ответ, и теперь эта серия может преподнести любой сюрприз.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HrCP-54jTFs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Нью-Джерси» дебютировал в плей-офф 22-летний вратарь Акира Шмид, ставший по возрасту третьим голкипером в истории клуба, сыгравшим в матчах на вылет. Моложе его были только Мартин Бродер и Шон Бурк. Шмид выглядел уверенно, не допускал грубых ошибок, и, скорее всего, в следующей игре он также появится в воротах. Витек Ванечек, пропустивший в первых двух матчах серии девять шайб, не убедил тренерский штаб «Девилз» своими действиями.

Гости с первых минут продемонстрировали серьезный настрой и мало в чем уступали сопернику. Уже на 30-й секунде встречи Патрик Кейн заработал удаление, но «дьяволы» не сумели реализовать численный перевес. Несмотря на не очень уверенный старт, «Рейнджерс» все равно забили первыми. В начале второго периода Крис Крайдер убежал в атаку и забросил уже пятую шайбу в серии! Еще никто в истории клуба не забивал столько за три игры плей-офф.

Четыре предыдущих гола Крайдера пришлись на большинство, но сегодня с реализацией лишнего у хозяев дела совершенно не клеились. Пять попыток стали безрезультативными, и для нынешних «Рейнджерс» это аномалия. А вот «Нью-Джерси» своим шансом воспользовался. Причем такую возможность гостям подарил Игорь Шестеркин. Российский голкипер был недоволен Тимо Майером и несколько раз ударил лежавшего рядом швейцарца. Судьи выписали Игорю две минуты, а Джек Хьюз вскоре сравнял счет.

Хозяева в целом по матчу перебросали соперника, но в третьем периоде стали играть осторожнее. В концовке основного времени защитник Райан Грэйвз едва не подвел партнеров своим удалением, но «Рейнджерс» не наказали оппонента, хотя этот эпизод мог стать переломным. В итоге команды отправились в овертайм, который продлился чуть более 11 минут. Соперники обменялись несколькими опасными атаками, но удачливей всех оказался Даги Хэмилтон, забивший с классной передачи Йеспера Братта.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/X74QdmrCJuI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Канадец заслуженно был признан первой звездой встречи. Мало того что он помог отличиться Хьюзу, а в одном из эпизодов попал в перекладину, так еще и принес своей команде важнейшую победу. При счете 0−3 в серии говорить о каких-то шансах у «Нью-Джерси» было бы слишком наивно. Но теперь сценарий складывается совершенно иным образом. Перед стартом плей-офф многие называли эту серию одной из самых непредсказуемых — сейчас можно официально говорить, что интрига в этой паре спасена.