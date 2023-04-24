Орлов бьет рекорды в Кубке Стэнли: россиянину помог уход из клуба Овечкина

Обмен Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз» стал одним из самых громких и неожиданных в нынешнем сезоне НХЛ. Да, проблемы «столичных» в вопросе подписания нового контракта с мощным российским защитником были очевидны, но до официального перехода Орлова в другой клуб у большинства не возникало сомнений в том, что Дмитрий останется в стане «Кэпс». Его трансфер шокировал всех: общественность, болельщиков и даже самого Орлова с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. Но этот обмен был вынужденным.

А в то же время — полезным для всех. «Вашингтон» постепенно шагнул в сторону перестройки, «Бостон» приобрел качественное усиление к решающей части сезона, а Орлов получил реальную возможность побороться за свой второй в карьере Кубок Стэнли.

«Дмитрий изначально был в небольшом шоке. Он провел 11 сезонов в “Вашингтоне”, выиграл Кубок Стэнли. И хотя он знал, что обмен произойдет, но после официальных новостей о сделке испытал небольшой шок. Но “Бостон”, на мой взгляд, — фаворит в погоне за Кубком Стэнли. Дмитрий уже выиграл Кубок Стэнли один раз, и он хочет сделать это опять. Такое чувство никогда не проходит», — говорил в интервью РИА Новости агент россиянина Марк Гандлер.

В новый коллектив Орлов вписался идеально. Дмитрий моментально вошел в число лидеров команды, отвоевал себе место в спецбригаде большинства и сходу стал приносить пользу «Брюинз» как в обороне, так и в атаке. В 23 матчах за «Бостон» в регулярном чемпионате он набрал 17 очков, из них 12 — в первых десяти играх. Орлов выглядел настолько шикарно, что болельщики «мишек» не стали стесняться в сравнениях россиянина с легендой клуба, одним из лучших игроков за всю историю лиги Бобби Орром. Но куда важнее, что в плей-офф россиянин не только не сбавил обороты, но и увеличил их.

В четвертом матче серии плей-офф против «Флориды Пантерз» Орлов вновь отметился результативным действием. Защитник «Бостона» сам разогнал голевую атаку «мишек» и поддержал ее в финальной стадии, выполнив великолепную передачу на Джейка Дебраска. Пас получился настолько идеальным, что: а) Дебраску нужно было всего лишь подставить клюшку, б) соцсети разрывало от количества комплиментарных сообщений в адрес Орлова.

Этот ассист стал для Дмитрия уже пятым в текущем плей-офф. Россиянин отличился во всех четырех матчах серии и установил новый рекорд клуба по результативной серии среди защитников. Орлов — первый игрок обороны «Бостона», кому удалось набрать очки в первых четырех играх Кубка Стэнли. Для понимания масштаба события, Глен Уэсли до сих пор был последним защитником в истории «мишек», кто отметился результативными действиями в каждом из первых трех матчах плей-офф в 1988 году!

Также Орлов стал шестым защитником в НХЛ с 1997 года, набравшим по очку в каждом из своих первых четырех матчей плей-офф за команду. Ранее это удалось Маттиасу Олунду («Ванкувер Кэнакс», сезон-2000/01), Райану Уитни («Анахайм Дакс», сезон-2008/09), Крису Пронгеру («Филадельфия Флайерз», сезон-2009/10), Джеку Джонсону («Коламбус Блю Джекетс», сезон-2013/14) и Крису Расселу («Калгари Флэймз», сезон-2014/15).

Кстати, Дебраск, забивший с передачи Орлова, в итоге стал одним из главных героев «Бостона» в четвертом матче против «Флориды». Канадец оформил дубль и помог «Брюинз» увеличить преимущество в серии — 3−1. В то же время жаль Сергея Бобровского. Прославленный российский голкипер наконец-то вернулся в стартовый состав «Пантерз», но долгожданный камбэк обернулся для него четырьмя пропущенными шайбами.

И если гол Брэда Маршанда вызывает много споров — в куда менее очевидной ситуации арбитры вчерашнего матча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мейпл Лифс» (3−4 ОТ) отменили важный гол «молний», — то в других голевых эпизодах (за исключением первой шайбы Дебраска) Бобровский откровенно не выручил.

«Флорида» на четыре гола «Бостона» ответила лишь дважды. Особенно красивым и эффектным получился момент с участием Мэттью Ткачуком. Звезда «пантер» в крайне непростой ситуации прочитал эпизод менее чем за секунду и единственно возможным способом отправил шайбу в ворота, нанеся бросок из-под ноги.

С ним же в концовке встречи Улльмарк, будто мстя, ввязался в драку.

Теперь серия переезжает в Бостон, где «мишки» могут оперативно оформить выход в следующий раунд. Если, конечно, «Флорида» не соберет все силы воедино.