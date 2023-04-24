В Америке терпят бедствие два крутых русских вратаря! Бобровского подставили судьи, Сорокина — защитник из России

Илья Сорокин и Сергей Бобровский подходили к розыгрышу Кубка Стэнли-2023 в разном настроении и с абсолютно полярными достижениями в нынешнем сезоне НХЛ.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 23.04.2023, 20:00 Айлендерс 2 Каролина 5

Вратарь «Айлендерс» стал главной звездой своей команды в регулярке, подарил ей кубковую весну и попал в список претендентов на «Везину». Голкипер «Флориды» провел очередной неоднозначный хоккейный год, концовку гладкой части сезона пропустил из-за болезни и проиграл конкуренцию 30-летнему Алексу Лайону, который за свою карьеру больше привык играть в АХЛ.

Но при всем отличии в исходных данных, плей-офф, похоже, закончится для российских стражей ворот абсолютно одинаково — по итогам воскресенья оба они находятся на грани отпуска.

Для Ильи Сорокина четвертая игра серии против «Каролины» началась с гола после первого же броска в створ его ворот — в этот момент «Нью-Йорк» имел двойное численное меньшинство, но киперу от этого точно не было легче.

В итоге «Островитяне» без особых шансов отлетели на своем льду со счетом 2:5, Сорокин установил личный антирекорд этого Кубка Стэнли по количеству пропущенных шайб, а спасибо за это он может сказать в том числе партнеру и соотечественнику Александру Романову, который подарил «Харрикейнз» один из голов.

Бобровский к четвертому матчу противостояния «Флориды» и «Бостона» наконец-то дождался возможности появиться на льду в стартовом составе, но помочь своей команде во второй раз сравнять счет в дуэли с лучшим клубом регулярки он не смог. Помогли Сергею в этом и судьи — сутками ранее арбитры отменили гол «Тампы» в ворота «Торонто», посчитав что шайбу успел зафиксировать Илья Самсонов, а на этот раз украли суперсэйв у стража ворот «Пантерз», позволив Брэду Маршанду затолкать хоккейный снаряд в ворота. Вопросов к судьям лучшей лиги мира не первый сезон остается очень много.

Впрочем, в дальнейшем Бобровский мог винить только себя и партнеров. В некоторых эпизодах он снова совсем не был похож на вратаря со среднегодовой зарплатой в $10 миллионов, а «Пантеры» абсолютно по делу сгорели со счетом 2:6.