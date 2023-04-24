«Даллас» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Миннесотой», Дадонов забросил шайбу

ТАСС, 24 апреля. «Даллас» на выезде со счетом 3:2 обыграл «Миннесоту» в четвертом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Сегин (36-я и 57-я минуты) и Евгений Дадонов (44). У проигравших отличились Джон Клингберг (46) и Фредерик Годро (59). Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными действиями не отметился. 34-летний Дадонов забросил третью шайбу в плей-офф текущего сезона. Россиянин второй раз в карьере участвует в розыгрыше Кубка Стэнли, в сезоне-2019/20 ему не удалось отличиться голами.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 24.04.2023, 1:30 Миннесота 2 Даллас 3

Сегин дважды отличился в большинстве. Канадец стал четвертым игроком в истории «Далласа», забросившим в одном матче плей-офф две и более шайбы в большинстве. Ранее это удавалось его соотечественникам Пэту Вербику (1998) и Брендену Морроу (2008), а также россиянину Александру Радулову (2020).

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующий матч пройдет в ночь на 26 апреля в Далласе. По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Миннесота» — третье. В прошлом сезоне обе команды завершили свое выступление в первом раунде плей-офф.