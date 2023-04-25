Шестеркин признан лучшим вратарем НХЛ по версии The Athletic

Журналисты учитывали при составлении рейтинга статистику команд, вышедших в плей-офф НХЛ. Главным критерием стал уровень доверия к голкиперам в их клубах.

Андрей Василевский («Тампа-Бэй») занял пятое место, Илья Самсонов («Торонто») — девятое, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — десятое.

В топ-3 помимо Шестеркина включены вратари «Бостона» и «Далласа» Линус Улльмарк и Джейк Эттингер.

Шестеркин перешел в «Рейнджерс» в сезоне-2018/2019. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и московский «Спартак».

В 2022 году The Athletic признал Шестеркина лучшим вратарем лиги.