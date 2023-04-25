Форвард «Тампы» Кучеров сравнялся с Хоу по количеству очков в плей-офф НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 25.04.2023, 2:30 Тампа-Бэй 4 Торонто 5 ОТ

ТАСС, 25 апреля. «Тампа» в ночь на вторник дома проиграла «Торонто» в овертайме со счетом 4:5 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ноэль Аччари (25-я минута), Остон Мэттьюс (50, 53), Морган Райлли (57) и Александр Керфут (65). У проигравших отличились Алекс Киллорн (10, 39), Михаил Сергачев (19) и Стивен Стэмкос (32).

Канадский нападающий «Тампы» Брэндон Хэгел не сумел реализовать буллит на восьмой минуте первого периода. Илья Самсонов стал вторым голкипером в истории «Торонто», который отразил буллит в матче плей-офф, ранее это удавалось канадцу Феликсу Потвину во второй игре первого раунда против «Чикаго» в 1995 году. Всего россиянин в прошедшем матче отразил 27 бросков из 31.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 25.04.2023, 2:00 Рейнджерс 1 Нью-Джерси 3

Сергачев также отметился результативной передачей, его одноклубник нападающий Никита Кучеров записал на свой счет два результативных паса. Форвард довел количество набранных очков в матчах плей-офф до 160 (53 шайбы + 107 передач) и вышел на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли, сравнявшись по этому показателю с четырьмя канадцами — третьим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ Горди Хоу, четырехкратным обладателем Кубка Стэнли Майком Босси, победителями Кубка Стэнли Элом Макиннисом и Бобби Смитом.

«Торонто» выиграл третий матч подряд и лидирует в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч пройдет в Торонто 28 апреля. По итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Тампа» — третье. В прошлом сезоне команды также встречались в первом раунде плей-офф, тогда победу одержала «Тампа» (4−3).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 25.04.2023, 4:30 Виннипег 2 Вегас 4

«Нью-Джерси» на выезде победил «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1) и сравнял счет в серии (2−2). Вратарь проигравшей команды Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 22.

«Вегас» в гостях обыграл «Виннипег» (4:2) и увеличил преимущество в серии (3−1). У победителей одну из шайб забросил нападающий Иван Барбашев.