«Отстой и мусор». В Америке уничтожают самую дорогую русскую звезду — Панарин снова проваливает плей-офф
Фанаты в бешенстве.
Фанаты в бешенстве.
После того, как «Рейнджерс» забрали два стартовых матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси» с общим счетом 10:2, сложилось ощущение, что парни с Бродвея спокойно закроют это противостояние и отправятся за повторением или улучшением прошлогоднего результата, когда они добрались до финала конференции. Не тут-то было.
«Дьяволы» смогли перевернуть ход серии, дважды победили на льду «Мэдисон-сквер-гарден» и догнали соперника.
«Синерубашечников» не спасли даже подвиги Игоря Шестеркина, к которому особых претензий по этому плей-офф пока нет.
А вот к Артемию Панарину есть. В 4 играх нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли самый дорогой российский игрок НХЛ и самый высокооплачиваемый хоккеист «Рейнджерс» набрал лишь два очка, а в двух проигранных встречах остался без результативных баллов, нанеся всего-навсего 4 броска в створ ворот. Поклонники «Нью-Йорка» и прежде были не в восторге от кубковых подвигов Хлебушка, а сейчас и вовсе назначили его главным виновником неудач. В компании с Микой Зибанежадом.
Американский твиттер переполнен критикой в адрес Панарина — хорошо, что Артемий ограничил свое присутствие в интернете, такое ему лучше не читать.
«Панарин — не игрок для плей-офф, а Мика на удивление оказался призраком».
«Панарин, как и в прошлом году, является обузой. Галлант дает ему переигрывать. Он не заслуживает того времени на льду, которое получает».
«Посадите Панарина, меня тошнит от этого парня».
«Пора расстаться с Панариным».
«Мысль: Панарин вредит команде».
«Артемий Панарин никуда не годится. Полнейший мусор».
«Панарин так плох. Он получается шансы и просто бросает мимо».
«Панарин фантастичен. Я говорю это в течение двух лет. Чувак — отстой в плей-офф».
Пятая и вероятно ключевая игра в серии «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» состоится в ночь со среды на четверг по московскому времени.
Автор: Артем Гаев