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11:07 (мск), источник: Sport24

«Отстой и мусор». В Америке уничтожают самую дорогую русскую звезду — Панарин снова проваливает плей-офф

Фанаты в бешенстве.

Рейнджерс
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Источник: Reuters

После того, как «Рейнджерс» забрали два стартовых матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси» с общим счетом 10:2, сложилось ощущение, что парни с Бродвея спокойно закроют это противостояние и отправятся за повторением или улучшением прошлогоднего результата, когда они добрались до финала конференции. Не тут-то было.

«Дьяволы» смогли перевернуть ход серии, дважды победили на льду «Мэдисон-сквер-гарден» и догнали соперника.

«Синерубашечников» не спасли даже подвиги Игоря Шестеркина, к которому особых претензий по этому плей-офф пока нет.

А вот к Артемию Панарину есть. В 4 играх нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли самый дорогой российский игрок НХЛ и самый высокооплачиваемый хоккеист «Рейнджерс» набрал лишь два очка, а в двух проигранных встречах остался без результативных баллов, нанеся всего-навсего 4 броска в створ ворот. Поклонники «Нью-Йорка» и прежде были не в восторге от кубковых подвигов Хлебушка, а сейчас и вовсе назначили его главным виновником неудач. В компании с Микой Зибанежадом.

Американский твиттер переполнен критикой в адрес Панарина — хорошо, что Артемий ограничил свое присутствие в интернете, такое ему лучше не читать.

«Панарин — не игрок для плей-офф, а Мика на удивление оказался призраком».

«Панарин, как и в прошлом году, является обузой. Галлант дает ему переигрывать. Он не заслуживает того времени на льду, которое получает».

«Посадите Панарина, меня тошнит от этого парня».

«Пора расстаться с Панариным».

«Мысль: Панарин вредит команде».

«Артемий Панарин никуда не годится. Полнейший мусор».

«Панарин так плох. Он получается шансы и просто бросает мимо».

«Панарин фантастичен. Я говорю это в течение двух лет. Чувак — отстой в плей-офф».

Пятая и вероятно ключевая игра в серии «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» состоится в ночь со среды на четверг по московскому времени.

Автор: Артем Гаев

Рейнджерс
1:3
0:1, 0:0, 1:2
Нью-Джерси
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