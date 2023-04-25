Загадочное исчезновение русского хоккеиста в Америке. Ничушкин опоздал на собрание и пропал из состава «Колорадо»
Что происходит?
Что происходит?
Настоящий детектив развернулся вокруг нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, который внезапно пропал из состава действующих обладателей Кубка Стэнли в самый разгар серии первого раунда против «Сиэтл Кракен». И самое удивительное в этой истории то, что представители «Лавин» ничего не хотят комментировать, лишь увеличивая количество слухов.
Итак, челябинец был выведен из состава команды перед третьим матчем серии, который состоялся в Сиэтле. Сначала Ничушкин пропустил ледовое занятие и, как было объяснено, это было сделано по медицинским причинам («техобслуживание», как это называют североамериканцы). Это никого из болельщиков и журналистов не напрягло, так как Валерий весь сезон мучается с травмированным голеностопом и дополнительные процедуры от докторов в плей-офф могут быть просто необходимы. Но затем случилось странное.
Ничушкин не полетел с командой на выезд, а главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил о том, что Валерий отсутствует «по личным причинам». Никаких подробностей и даже намеков не последовало ни тогда, ни позже.
«Это информация, которая у меня была на тот момент. Это был день медобслуживания, а потом он ушел по личным причинам. Если бы он был рядом или мог бы быть рядом, то он был бы доступен для игры. Когда Ничушкин вернется? Я понятия не имею», — грубовато сказал Беднар, и по тону высказывания можно было предположить, что здесь идет речь о какой-то дисциплинарной мере со стороны клуба, которую замаскировали под «личные причины». В противном случае об этом стало бы известно — как например, было известно о тяжелом состоянии отца Александра Овечкина и молниеносном вылете капитана «Вашингтона» в Россию по ходу сезона.
С Ничушкиным все оказалось таинственнее. Но некоторое время спустя новостной портал 9news.com опубликовал информацию о том, что Валерий опоздал на какое-то командное событие и был наказан выводом из состава. «Он был признан опоздавшим, отправился в аэропорт и улетел из Сиэтла», — говорилось в информации. И верить ей, и не верить, причин примерно одинаково.
По косвенным признакам все очень похоже на правду, поскольку речь не шла о внезапной травме, но оба матча в Сиэтле россиянин не находился в расположении «Эвеланш». С другой стороны, выводить ценного нападающего из-за такого пустяка сразу на два матча плей-офф во время жесточайшей рубки — это откровенный перебор с палочной дисциплиной.
«Сейчас всех волнует отсутствие Валерия Ничушкина. К сожалению, никакой информации о ситуации на самом деле нет. Когда тренера спросили, есть ли график возвращения Ничушкина, Беднар ответил быстрым “нет”. И это очень подозрительно», — констатировал обозреватель Colorado Hockey Now Эван Равал.
При этом, чуть раньше тот же Беднар сделал мало заметное различие в терминах, в очередной раз пытаясь уйти от ответа на вопросы про Ничушкина.
«Он не в команде по личным причинам», — сказал тренер, когда его спросили, не пропал ли Валерий из команды по дисциплинарным причинам. Никаких подробностей снова не последовало.
Ни про семейные обстоятельства, ни о возможных неурядицах у Ничушкина дома нет никакой информации. Все остальные причины, будь то травмы, болезни или иное, быстро стали бы известны и эта история быстро бы ушла с повестки дня. Но пока догадки продолжаются, а «Колорадо» бьется со вчерашним новичком что есть сил. Счет в серии стал 2−2 и пятый матч состоится в Денвере — об участии в нем российского форварда пока не известно ничего.