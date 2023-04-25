Загадочное исчезновение русского хоккеиста в Америке. Ничушкин опоздал на собрание и пропал из состава «Колорадо»

Настоящий детектив развернулся вокруг нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, который внезапно пропал из состава действующих обладателей Кубка Стэнли в самый разгар серии первого раунда против «Сиэтл Кракен». И самое удивительное в этой истории то, что представители «Лавин» ничего не хотят комментировать, лишь увеличивая количество слухов.

Итак, челябинец был выведен из состава команды перед третьим матчем серии, который состоялся в Сиэтле. Сначала Ничушкин пропустил ледовое занятие и, как было объяснено, это было сделано по медицинским причинам («техобслуживание», как это называют североамериканцы). Это никого из болельщиков и журналистов не напрягло, так как Валерий весь сезон мучается с травмированным голеностопом и дополнительные процедуры от докторов в плей-офф могут быть просто необходимы. Но затем случилось странное.

Ничушкин не полетел с командой на выезд, а главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил о том, что Валерий отсутствует «по личным причинам». Никаких подробностей и даже намеков не последовало ни тогда, ни позже.

«Это информация, которая у меня была на тот момент. Это был день медобслуживания, а потом он ушел по личным причинам. Если бы он был рядом или мог бы быть рядом, то он был бы доступен для игры. Когда Ничушкин вернется? Я понятия не имею», — грубовато сказал Беднар, и по тону высказывания можно было предположить, что здесь идет речь о какой-то дисциплинарной мере со стороны клуба, которую замаскировали под «личные причины». В противном случае об этом стало бы известно — как например, было известно о тяжелом состоянии отца Александра Овечкина и молниеносном вылете капитана «Вашингтона» в Россию по ходу сезона.

С Ничушкиным все оказалось таинственнее. Но некоторое время спустя новостной портал 9news.com опубликовал информацию о том, что Валерий опоздал на какое-то командное событие и был наказан выводом из состава. «Он был признан опоздавшим, отправился в аэропорт и улетел из Сиэтла», — говорилось в информации. И верить ей, и не верить, причин примерно одинаково.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0hfiss6s77c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По косвенным признакам все очень похоже на правду, поскольку речь не шла о внезапной травме, но оба матча в Сиэтле россиянин не находился в расположении «Эвеланш». С другой стороны, выводить ценного нападающего из-за такого пустяка сразу на два матча плей-офф во время жесточайшей рубки — это откровенный перебор с палочной дисциплиной.

«Сейчас всех волнует отсутствие Валерия Ничушкина. К сожалению, никакой информации о ситуации на самом деле нет. Когда тренера спросили, есть ли график возвращения Ничушкина, Беднар ответил быстрым “нет”. И это очень подозрительно», — констатировал обозреватель Colorado Hockey Now Эван Равал.

При этом, чуть раньше тот же Беднар сделал мало заметное различие в терминах, в очередной раз пытаясь уйти от ответа на вопросы про Ничушкина.

«Он не в команде по личным причинам», — сказал тренер, когда его спросили, не пропал ли Валерий из команды по дисциплинарным причинам. Никаких подробностей снова не последовало.