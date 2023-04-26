Этого русского в Америке называют Королем и Спасителем! Сорокин выручил «Айлендерс» 34 раза и оставил их в плей-офф

К возможности номинации голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина на приз лучшему вратарю сезона многие североамериканские эксперты не относились всерьез. Мол, для этого было нужно, чтобы «Островитяне» попали в плей-офф, что считалось крайне трудным делом, но Сорокин смог доказать, что способен биться в одиночку.

Затем началась серия с быстрой и очень колючей «Каролиной», которая обладает большими талантами в нападении и гораздо более опытна в кубковых делах — и снова Илья оказывался на высоте в каждой встрече. И хотя «Везину» вручают за успешную игру в регулярном чемпионате, теперь вряд ли стоит удивляться, если Илья окажется в тройке финалистов голосования, тем более, что в плей-офф у него тоже начало получаться.

Успешным стал и пятый матч серии, который прошел на домашнем льду «Харрикейнз» (2:3) Сорокин отразил 34 броска из 36 и спас «Островитян» в критические моменты встречи, когда «Ураганы» сполна оправдывали свое название и штурмовали ворота россиянина. А благодаря голам Пьера Энгвалла и Брока Нельсона хоккеисты «Айлендерс» повели со счетом 2:0, и на протяжении оставшейся части встречи смогли удержать соперника на нужном для победы расстоянии.

Сорокин же просто делал свое дело. Отражал и броски в упор, как это было в одном из розыгрышей большинства, и после сольных проходов, лишив гола знаменитого защитника «Каролины» Брента Бернса.

За счет добытой победы «Островитяне» продлили серию как минимум до шестого матча, который состоится на домашней арене «Айлендерс». В истории клуба было два возвращения со счета в серии 1−3: первый случился в 1975 году, когда островитяне отыгрались в четвертьфинале против «Питтсбурга», второй — в 1987 во втором раунде против «Вашингтона».

«Сорокин сыграл просто удивительно. Его команда заслуженно победила», — отметил обозреватель The Ahletic Адам Грец.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dfne6ihGpTo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В полном восторге от ярчайшего перформанса русского кипера остались и североамериканские фанаты:

«Илья Сорокин был просто великолепен».

«Хвала нашему Господу и Спасителю этим вечером Илье Сорокину».

«Сорокин выдал мировой класс».

«Илья Сорокин должен выиграть титул MVP».

«Илья Сорокин — король».