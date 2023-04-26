В США никак не закончится кошмар для русской звезды! Капризов не забивает больше 5 часов, его клуб на грани вылета

Пятый матч серии «Даллас» — «Миннесота» превратился для Кирилла Капризова и его команды в настоящий кошмар. «Уайлд» дважды пропустили в меньшинстве в первом периоде, во второй двадцатиминутке ухудшили свое положение еще одним голом, а напоследок получили в пустые ворота. 0:4 в матче и 2−3 в серии — «Дикари» снова могут закончить сезон уже в первом раунде.

Капризов за 23 минуты игрового времени лишь раз попал в створ ворот «Старз», хотя бросковых попыток у него было немало, заработал показатель полезности «-2» и продлил свою безочковую серию до 4 встреч.

Статистика Кирилла в этой серии выглядит просто ужасающе: он не набирает результативные баллы уже больше 300 минут, то есть 15 полноценных периодов. А четырехматчевая «сухая» серия стала худшим отрезком в его американской карьере.

Добавьте сюда отсутствие голов в розыгрыше Кубка Стэнли-2023 у второй снайпера «Миннесоты» по итогам регулярки Мэтта Болди, и станет понятно, что у «Уайлд» все очень плохо. Неудивительно, что многие болельщики команды критикуют двух ведущих форвардов в социальных сетях:

«Кто-нибудь видел в последнее время Болди и Капризова? Их точно не хватает в этой серии»

«Капризов и Болди все еще играют за “Уайлд” или они просто игроки для регулярного чемпионата?»

«Капризов просто швыряет шайбы с любой точки льда, не зная куда они полетят. Он абсолютно потерян»

Но есть и те поклонники «Дикарей», которые уверены — все дело в травме русской суперзвезды. Еще в первых числах марта, в игре с «Виннипегом» Кирилл попал под силовой прием двухметрового канадца Логана Стэнли, получили повреждением и вынужден был пропустить целый месяц. Прямо перед плей-офф россиянин вернулся на лед, но его игра в серии с «Далласом» практически не оставляет сомнений — сроки восстановления пришлось форсировать, поэтому оно получилось незаконченным.

Противостояния со «Старз» для Капризова было интересно еще и дуэлью с американцем Джейсоном Робертсоном — пару лет назад они зарубались за «Колдер Трофи», после чего их неизменно сравнивают между собой. Но неидеальная форма не позволяет русскому нападающему на равных соревноваться с лидером «Звезд» — Робертсон остался без очков лишь в одной игре, а в пятой встрече отметился голом и результативной передачей. Кириллу же, кажется, придется отложить свои кубковые планы и амбиции минимум на год.