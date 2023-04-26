Четыре матча НХЛ в сезоне-2023/24 пройдут в Швеции

ТАСС, 26 апреля. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота», «Детройт», «Оттава» и «Торонто» встретятся в NHL Global Series — вынесенных за пределы Северной Америки встречах регулярного чемпионата НХЛ. Об этом в среду сообщила пресс-служба лиги.

Все встречи пройдут в Стокгольме, на данный момент в шведской столице уже было сыграно 12 матчей НХЛ. Последние прошли в ноябре 2019 года, когда «Тампа» дважды обыграла «Баффало». Матчи запланированы на ноябрь 2023 года: 16 ноября «Детройт» сыграет с «Оттавой», 17-го — с «Торонто», 18 ноября «Миннесота» встретится с «Оттавой», 19-го — с «Торонто».

В сезоне-2022/23 за «Оттаву» сыграли два россиянина — защитник Артем Зуб и нападающий Егор Соколов, в составе «Торонто» на лед выходили вратарь Илья Самсонов и нападающий Семен Дер-Аргучинцев, «Миннесоту» представлял нападающий Кирилл Капризов, в составе «Детройта» в нынешнем сезоне не играли россияне.

12 апреля НХЛ объявила о проведении двух вынесенных матчей в австралийском Мельбурне. 23 и 24 сентября там сыграют «Лос-Анджелес» и «Аризона».

В текущем сезоне клубы НХЛ провели шесть матчей за пределами Северной Америки. В октябре «Сан-Хосе» в Берне сыграл с одноименной швейцарской командой, «Нэшвилл» в Берлине встретился с местным «Айсбереном», сезон-2022/23 стартовал в октябре матчами между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» в Праге, «Колорадо» и «Коламбус» дважды сыграли друг с другом в финском Тампере в ноябре.