Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
26.04
Каролина
Айлендерс
23
Хоккей. НХЛ
26.04
Даллас
Миннесота
40
Хоккей. НХЛ
26.04
Эдмонтон
Лос-Анджелес
63
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Все события
26 апреля, источник: Чемпионат.com

Панарин прокомментировал отсутствие своих голов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал отсутствие своих голов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Рейнджерс
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В плей-офф на счету 31-летнего форварда лишь две передачи после четырёх матчей. Примечательно, что два ассиста российский хоккеист отдал в первые 10 минут стартового матча в плей-офф.

«Я должен как-то забить. В регулярном чемпионате, возможно, бывает то же самое, просто нужно стараться на 100 процентов, и всё, вероятно, пойдёт хорошо, если ты продолжишь стараться. Но иногда этого (голов) не происходит. Прямо сейчас я не могу паниковать или слишком много думать об этом. У нас впереди ещё две игры или даже три, так что у нас есть шанс. “Нью-Джерси” — довольно хорошая команда, но мы можем их обыграть.

Нужно продолжать бросать, и когда-нибудь шайба попадёт в цель. Надеюсь, в следующем матче», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в серии с «Нью-Джерси Дэвилз» счёт равный — 2−2. Следующая встреча состоится в ночь на 28 апреля (2:30 мск).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Третий брат Емельяненко получил жуткого соперника в дебютном бою
Скандал из-за выдуманного интервью с Шумахером: что же там написали
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь