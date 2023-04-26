Панарин прокомментировал отсутствие своих голов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

«Я должен как-то забить. В регулярном чемпионате, возможно, бывает то же самое, просто нужно стараться на 100 процентов, и всё, вероятно, пойдёт хорошо, если ты продолжишь стараться. Но иногда этого (голов) не происходит. Прямо сейчас я не могу паниковать или слишком много думать об этом. У нас впереди ещё две игры или даже три, так что у нас есть шанс. “Нью-Джерси” — довольно хорошая команда, но мы можем их обыграть.



Нужно продолжать бросать, и когда-нибудь шайба попадёт в цель. Надеюсь, в следующем матче», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.