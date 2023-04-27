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11:27 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» вновь сократила отставание от «Бостона» в серии плей-офф НХЛ

Победитель регулярного чемпионата ведет в серии первого раунда — 3−2.

Флорида
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Источник: Reuters

ТАСС, 27 апреля. «Флорида» в овертайме со счетом 4:3 обыграла «Бостон» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг в Бостоне.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энтони Дюклер (9-я минута), Сэм Беннетт (39), Сэм Райнхарт (46) и Мэттью Ткачук (67). У проигравших отличились Брэд Маршанд (23), Патрис Бержерон (45) и Тейлор Холл (50). Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 44 броска из 47. На последней секунде третьего периода голкипер совершил сейв при выходе один на один.

Бобровский показал третий результат в истории «Флориды» по количеству отраженных бросков в матчах, когда команда может проиграть серию плей-офф. Больше него сейвов в подобных встречах совершали только канадец Роберто Луонго (49) и американец Джон Ванбисбрук (55).

Во время загрузки произошла ошибка.

Маршанд отметился заброшенной шайбой в домашнем матче плей-офф восьмой раз подряд. Он стал лишь четвертым игроком в истории НХЛ, которому удалось преодолеть данную отметку. Также подобное удавалось пятикратному обладателю Кубка Стэнли канадцу Ги Лафлёру (8), 10-кратному победителю НХЛ канадцу Жану Беливо (9) и двукратному обладателю Кубка Стэнли и лучшему бомбардиру «Питтсбурга» канадцу Марио Лемье (15).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Бостона». Следующая встреча пройдет во Флориде в ночь на 29 апреля. «Бостон» стал победителем регулярного чемпионата, «Флорида» заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

В другом матче игрового дня «Сиэтл» на выезде одолел действующего победителя Кубка Стэнли «Колорадо» (3:2). Команда вышла вперед в серии — 3−2. Следующая встреча пройдет в ночь на 29 апреля в Сиэтле.

Бостон
3:4ОТ
0:1, 1:1, 2:1
Флорида
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