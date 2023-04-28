«Рейнджерс» Панарина оказались в шаге от вылета из Кубка Стэнли

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил Эрик Хаула (24-я и 55-я минуты), еще по шайбе забросили Ондржей Палат (1) и Доусон Мерсер (34).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес один бросок в створ ворот и результативными действиями не отметился. Серия Панарина без набранных очков составляет четыре матча подряд. Форвард «синерубашечников» Владимир Тарасенко трижды бросил в створ ворот. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 40.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MBpfyhXK4DY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.