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11:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рейнджерс» Панарина оказались в шаге от вылета из Кубка Стэнли

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси Девилз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил Эрик Хаула (24-я и 55-я минуты), еще по шайбе забросили Ондржей Палат (1) и Доусон Мерсер (34).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес один бросок в створ ворот и результативными действиями не отметился. Серия Панарина без набранных очков составляет четыре матча подряд. Форвард «синерубашечников» Владимир Тарасенко трижды бросил в створ ворот. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 40.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Нью-Джерси». Шестой матч состоится в Нью-Йорке 30 апреля.

Нью-Джерси
4:0
1:0, 2:0, 1:0
Рейнджерс
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