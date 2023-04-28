«Рейнджерс» Панарина оказались в шаге от вылета из Кубка Стэнли

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил Эрик Хаула (24-я и 55-я минуты), еще по шайбе забросили Ондржей Палат (1) и Доусон Мерсер (34).
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес один бросок в створ ворот и результативными действиями не отметился. Серия Панарина без набранных очков составляет четыре матча подряд. Форвард «синерубашечников» Владимир Тарасенко трижды бросил в створ ворот. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 40.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Нью-Джерси». Шестой матч состоится в Нью-Йорке 30 апреля.