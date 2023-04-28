«Вегас» стал первым участником второго раунда плей-офф НХЛ
Следующим соперником команды станет победитель серии между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом».
Следующим соперником команды станет победитель серии между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом».
ТАСС, 28 апреля. «Вегас» одержал победу над «Виннипегом» со счетом 4:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в пятницу в Лас-Вегасе.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чендлер Стивенсон (1-я, 29-я минуты), Марк Стоун (21) и Вильям Карлссон (25), у проигравших отличился Кайл Коннор (55). Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев и форвард «Виннипега» Владислав Наместников не отметились результативными действиями.
«Вегас» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−1 и стал первым участником второго раунда плей-офф НХЛ. Следующим соперником команды станет победитель противостояния «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес», счет в этой серии 3−2 в пользу «Эдмонтона».
«Вегас» выступает в НХЛ с 2017 года. В своем первом сезоне команда дошла до финала Кубка Стэнли и в решающей серии проиграла «Вашингтону» (1−4), этот результат остается лучшим в истории клуба. В следующих пяти сезонах «Вегас» лишь один раз не смог пробиться в плей-офф — в прошлом году команда по итогам регулярного чемпионата заняла четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.
В сезоне-2022/23 «Вегас» стал победителем Западной конференции. «Виннипег» стал четвертым в Центральном дивизионе и смог пробиться в плей-офф благодаря wild card.
«Тампа» сохраняет шансы на выход во второй раунд, «Нью-Джерси» в третий раз подряд обыграл «Рейнджерс».
В первом матче игрового дня «Тампа» в гостях обыграла «Торонто» со счетом 4:2. Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев на отметились результативными действиями. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 34 броска из 37, голкипер «Тампы» Андрей Василевский — 28 из 30 и был признан второй звездой матча. Василевский одержал 65-ю победу в плей-офф НХЛ и сравнялся по этому показателю с чехом Домиником Гашеком, лидером является канадец Патрик Руа (151).
Счет в серии стал 3−2 в пользу «Торонто», следующий матч пройдет 29 апреля на домашней площадке «Тампы».
«Нью-Джерси» со счетом 4:0 дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Голкипер проигравшей команды Игорь Шестеркин отразил 39 бросков из 42. Эта победа стала для «Нью-Джерси» третьей подряд, команда проигрывала в серии со счетом 0−2 и впервые вышла вперед — 3−2. Шестой матч пройдет в Нью-Йорке 30 апреля.