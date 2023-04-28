Овечкин ответил на вопрос, что позитивного было в неудачном сезоне-2022/2023

«Столичные» не попали в плей-офф впервые за девять лет — с 2014 года. Кроме того, Овечкин рассказал, как планирует провести лето. Российский нападающий также прокомментировал уход из команды защитника и соотечественника Дмитрия Орлова, которого обменяли в «Бостон Брюинз».

«Что хорошего вижу в своём сезоне в “Вашингтоне”? Позитив в том, что я вышел на второе место в истории в списке лучших снайперов. Этот сезон получился очень тяжёлым — с моральной точки зрения, потому что физически я себя чувствовал нормально.

Как планирую провести лето? Сейчас пока отдыхать, а потом — обратно на работу. Тренироваться, в смысле? Конечно. Вот с июля и начнём, как обычно.