Артемия Панарина перевели в третье звено «Рейнджерс». Он не набирает очки уже четыре матча

В качестве партнёров к форварду поставили Филипа Хитила и Каапо Какко. Другой российский нападающий, Владимир Тарасенко, был поднят в первое звено. С ним сыграли Крис Крайдер и Мика Зибанеджад.
Напомним, Панарин не набирает очки уже четыре матча подряд в серии первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз». Российский нападающий набрал два очка за результативные передачи в пяти встречах.
В Ньюарке (США) завершился пятый матч серии ¼ финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).