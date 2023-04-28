Артемия Панарина перевели в третье звено «Рейнджерс». Он не набирает очки уже четыре матча

В качестве партнёров к форварду поставили Филипа Хитила и Каапо Какко. Другой российский нападающий, Владимир Тарасенко, был поднят в первое звено. С ним сыграли Крис Крайдер и Мика Зибанеджад.

Напомним, Панарин не набирает очки уже четыре матча подряд в серии первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз». Российский нападающий набрал два очка за результативные передачи в пяти встречах.