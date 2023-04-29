Громкий провал Капризова: русская звезда потухла в самый важный момент

Сезон для «Миннесоты Уайлд» официально окончен. «Дикари» уступили «Даллас Старз» в шести матчах и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли в первом же раунде. Но исход противостояния никак нельзя назвать сенсационным или непредсказуемым. Победа «Далласа» читалась: у «звезд» объективно более сбалансированная команда, нежели у «Уайлд», да и из всех возможных соперников по Западной конференции «Старз» были едва ли не самыми неудобными для клуба из Сент-Пола. Большинство североамериканских журналистов еще до старта плей-офф отдавали свое предпочтение именно «Далласу» и не ошиблись.

Но что действительно оказалось удивительным в серии «Уайлд» против «Старз», так это выступление Кирилла Капризова. Одна из главных суперзвезд НХЛ в шести матчах отметился только одним результативным действием — голом в первой встрече. После этого россиянина одолела засуха. СМИ не поленились и подсчитали точное время, на протяжении которого лидер «дикарей» не мог набрать очки (329 минут и 1 секунда) «Потерялся Кирилл Капризов. Помогите найти Кирилла Капризова», — подобных комментариев в социальных сетях сейчас немерено. Причем как в североамериканском сегменте, так и российском.

Или же ничего удивительного в провале Капризова в плей-офф нет?

Во-первых, вновь отметим уровень соперника «Миннесоты». «Даллас» сам по себе является мощной и, повторимся, сбалансированной командой, которая доставит немало проблем абсолютно любому клубу НХЛ. В этой связи нельзя не выделить роль Питера Дебура. Главный тренер «Старз» известен своим системным хоккеем. Не зря под его руководством «Нью-Джерси Девилз» и «Сан-Хосе Шаркс» доходили до финала Кубка Стэнли. Применительно к Кириллу Капризову же у канадского специалиста, судя по всему, имеется особое противоядие. Если брать в расчет серию нынешнего плей-офф и розыгрыш Кубка Стэнли-2021, когда Дебур возглавлял «Вегас Голден Найтс», то оба раза «Миннесота» вылетала от команд канадца в первом раунде, а сам Капризов суммарно в 12 играх набрал всего 4 очка (3 гола и 1 передача). Совпадение или нет, но факт остается фактом.

Во-вторых, справедливо будет обратить внимание на физическое состояние Кирилла. Российский форвард из-за травмы ноги пропустил один месяц. Важен и тот факт, что вынужденная пауза пришлась на самый конец регулярного чемпионата — в важнейший отрезок сезона перед плей-офф. В рамках подготовки к розыгрышу Кубка Стэнли Капризов успел провести только два матча.

И хоть сам форвард «Уайлд» в одном из последних интервью заявил, что чувствует себя прекрасно и что прошлая травма не является причиной его низкой результативности, полностью исключить данный фактор все равно не удается. Здесь же можно отметить и травму Йоэля Эрикссона Эка — важного партнера Капризова по звену. Швед отыграл всего 19 секунд в серии против «Старз», и их сочетание с Кириллом лишилось важного креатива.

В третьих, объединим первые два пункта и придем к простому выводу, что «звезды» Дебура путем силовой и даже в некоторых эпизодах предельно жесткой борьбы сумели вывести Капризова с его родной орбиты. На протяжении всей серии, начиная с первого же матча противостояния, игроки «Старз» не щадили российского нападающего и били при каждом удобном случае. Иногда это приводило к наказаниям со стороны арбитров, но чаще грубость сходила «Далласу» с рук. Особенно Райану Сутеру, бывшему защитнику «Миннесоты» и одному из главных злодеев нынешнего состава «Уайлд» и лично Капризова. Нередко это выводило из себя и самого Кирилла, а психология, как известно, в плей-офф решает многое.

Наконец, из-за вынужденных кадровых изменений «Миннесоты» поменялась и модель игры команды относительно своего главного форварда. За шесть матчей серии Капризов нанес 17 бросков в створ, что не так уж и много для одного из лучших и эффективных снайперов лиги. В противостоянии с «Далласом» россиянину пришлось примерить на себя роль плеймейкера и сделать большой акцент на созидании. С одной стороны, попытка создать момент и вывести партнеров передачей на гол похвальна. С другой, она себя не оправдала, о чем говорит итоговый результат.

«Желание Капризова, его воля, его креативность и поиск моментов в атаке были действительно хороши. Мы просто не забросили столько, сколько хотели бы», — отмечал главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jnfB1k_7_OM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несомненно, в общих чертах сезон для Кирилла Капризова получился очень насыщенным и ударным. Россиянин ожидаемо был на первых ролях в своей команде, установил еще целый ряд рекордов клуба и, очевидно, пробил бы отметку в 50 голов в чемпионате, если бы не обидная травма в концовке регулярного сезона. Но неудача в Кубке Стэнли остается огромной ложкой дегтя в бочке капризовского меда. А ведь именно по выступлениям в плей-офф принято давать итоговую оценку. Увы.