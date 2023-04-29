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09:32 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» и «Даллас» вышли во второй раунд плей-офф НХЛ

Ранее в четвертьфинал Кубка Стэнли пробился «Вегас».

Каролина
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Источник: Reuters

ТАСС, 29 апреля. Определились еще два участника второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ): в ночь на субботу «Каролина» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ), «Даллас» в гостях победил «Миннесоту» (4:1). 28 апреля в четвертьфинал Кубка Стэнли вышел «Вегас».

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо (30-я минута) и Пол Штястны (67). У проигравших гол забил Кэл Клаттербак (10). Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 39 бросков из 41 и был признан третьей звездой матча.

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Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу «Каролины». Она в третий раз подряд вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли. Данная серия является самой продолжительной в истории клуба в противостояниях до четырех побед. В 2021 году команда победила в первом раунде плей-офф «Нэшвилл» (4−2), в 2022 году — «Бостон» (4−3). В следующем раунде «Каролина» сыграет с победителем серии между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси» (2−3).

У «Далласа» шайбы на свой счет записали Роопе Хинц (7), Уайт Джонсон (34), Мэйсон Маршмент (40) и Макс Доми (60), у «Миннесоты» — Фредерик Годро (53). Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов сделал результативную передачу, его соотечественник форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не набрал очков.

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Хинц набрал 12 очков (5 шайб + 7 передач) в одной серии плей-офф, что стало вторым показатели в истории «Далласа». Больше него по ходу одного противостояния сумел набрать только Деннис Марук (13) в 1986 году. При этом больше финского нападающего в составе «Далласа» в одной серии плей-офф забрасывали только россиянин Денис Гурьянов (6 шайб), а также канадцы Тони Маккегни и Стив Пэйн (по 7).

«Даллас» победил в серии со счетом 4−2 и впервые с 2020 года вышел во второй раунд плей-офф, тогда команда добралась до финала Кубка Стэнли и уступила «Тампе» (2−4). В 2021 году клуб не пробился в плей-офф, а в 2022 году проиграл в первом раунде «Калгари» (3−4). На следующей стадии соревнований «Даллас» сыграет против сильнейшего из пары «Колорадо» — «Сиэтл» (3−3).

Результаты других матчей игрового дня

«Флорида» дома оказалась сильнее победителя регулярного чемпионата «Бостона» (7:5) и во второй раз сумела сравнять счет в серии (3−3), отыгравшись со счета 1−3. Российский защитник гостей Дмитрий Орлов сделал результативную передачу, которая стала для него шестой в нынешнем розыгрыше плей-офф. По этому показателю он уступает только Хинцу и американскому защитнику «Виннипега» Нилу Пионку (оба — 7), а также канадскому форварду «Торонто» Митчеллу Марнеру (9). Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 34.

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Канадский нападающий «Бостона» Брэд Маршанд отметился четырьмя результативными передачами и довел количество очков в матчах плей-офф до 128. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды по этому показателю вместе с канадским форвардом Патрисом Бержероном, который в этой игре не отличился голевыми действиями. Лидером «Бостона» по количеству очков в матчах плей-офф является канадский защитник Рэй Бурк (161).

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук забросил шайбу и сделал две передачи. Американец набрал 10 очков (5 + 5) и установил рекорд клуба по количеству очков в дебютной в составе команды серии плей-офф. Ранее рекордсменами по этому показателю были канадцы Рэй Шеппард и Райлли Смит, которые в 1996 и 2016 году соответственно записали на свой счет по 8 очков (4 + 4). Больше Ткачука в составе «Флориды» по ходу одной серии плей-офф набрал только Картер Верхэге 12 (6 + 6) в 2022 году. Также 10 очков было на счету Джонатана Юбердо (2 + 8) в 2021 году.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» со счетом 4:1 на выезде одержал волевую победу над «Сиэтлом». Счет в серии также стал 3−3.

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Решающие матчи серий «Бостон» — «Флорида» и «Колорадо» — «Сиэтл» пройдут 30 апреля в Бостоне и Денвере соответственно.

Айлендерс
1:2ОТ
1:0, 0:0, 0:1
Каролина
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