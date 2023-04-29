«Миннесота» Капризова выбыла из борьбы за Кубок Стэнли

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Далласа». У гостей отличились Роопе Хинц, Уайатт Джонстон, Мэйсон Марчмент и Макс Доми. Единственную шайбу хозяев забросил Фредерик Годро. Российский форвард команды Кирилл Капризов результативными действиями не отметился. В третьем периоде при счете 3:0 он не попал в пустые ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jnfB1k_7_OM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Миннесота» выбыла из борьбы за Кубок Стэнли. «Даллас» на следующем этапе сыграет с победителем противостояния между «Сиэтл Кракен» и «Колорадо Эвеланш».

Серия плей-офф стартовала в НХЛ 18 апреля. В первом раунде матчи проводят 16 команд (по восемь в Западной и Восточной конференциях).