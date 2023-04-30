Умрите, демоны! Самсонов помог «Торонто» впервые за 19 лет выиграть серию плей-офф

Это случилось. «Торонто», будучи одним из главных неудачников НХЛ на протяжении двух десятков лет, смог не просто попасть в плей-офф, а выиграть серию и выйти во второй раунд. И не просто выиграть, а отомстить за поражение прошлогодней давности. И не просто отомстить, а выбить самый успешный клуб последних сезонов и заставить задуматься руководство и болельщиков «Тампы». Словом, «Кленовые листья» выиграли шестой матч серии и взяли верх в противостоянии с «Молниями» со счетом 4−2.

Последний раз «Мэйпл Лифс» выходили во второй раунд в 2004 году. Болельщики уже шутят о том, как давно это было: например, первая модель Iphone вышла три года спустя, а видеосервис Youtube появился через год. В нынешнем сезоне «Торонто» удалось убить всех своих демонов в голове и совершить прорыв, а одним из главных его творцов стал Илья Самсонов. Российский вратарь вселил в команду уверенность, а в шестом матче серии сыграл почти безупречно: Самсонов отразил 31 бросок, удержав команду в третьем периоде, когда «Тампа» имела почти трехкратное преимущество по броскам.

Победа же пришла к «Торонто» в овертайме, когда цели достиг бросок Джона Тавареса с разворота. Страж ворот «Тампы» Андрей Василевский ничего не смог поделать с трафиком на пятачке и не среагировал на рикошет.

Ожидание этой победы составило 6 948 дней. 10 матчей подряд, в которых можно было завершать серию победой, «Торонто» проиграл, но настал праздник и у самой популярной команды мира.

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«Самый ценный игрок серии? Самсонов. Но я уже устал это повторять», — отметил обозреватель The Hockey News Дэвид Альтер.

«Сэмми сегодня сыграл так, что вдохновил всю команду, — отдал должное русскому вратарю главный тренер “Торонто” Шелдон Киф. — Это был длинный путь. Мы прошли через большое количество дерьма, но нам за все воздалось».

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