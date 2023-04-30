«Торонто» впервые с 2004 года сыграет во втором раунде плей-офф НХЛ

ТАСС, 30 апреля. «Торонто» в гостях со счетом 2:1 после овертайма победил «Тампу» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на воскресенье.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 30.04.2023, 2:00 Тампа-Бэй 1 Торонто 2 ОТ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (34-я минута) и Джон Таварес (65). У проигравших отличился Стивен Стэмкос (45). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 22, его соотечественник голкипер «Торонто» Илья Самсонов — 31 из 32. По итогам встречи Самсонова признали второй звездой матча, Василевского — третьей.

Серия завершилась со счетом 4−2 в пользу «Торонто». «Тампа» по ходу противостояния трижды проиграла сопернику на своей площадке в овертайме (3:4, 4:5, 1:2). Впервые в истории плей-офф НХЛ клуб сумел победить в трех выездных встречах после овертайма. По итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Тампа» — третье.

«Торонто» впервые с 2004 года вышел во второй раунд. Тогда команда победила в первом раунде «Оттаву» (4−3), но проиграла в четвертьфинале Кубка Стэнли «Филадельфии» (2−4). В прошлом сезоне «Торонто» также встречался с «Тампой» в первом раунде плей-офф, но уступил в серии со счетом 3−4. «Тампа» впервые с сезон-2018/19 не сумела пройти первый раунд, тогда клуб стал победителем регулярного чемпионата, но проиграл в первой серии плей-офф «Коламбусу» (0−4). После этого «Тампа» дважды подряд выигрывала Кубок Стэнли (2020, 2021), а в прошлом сезоне дошла до финала, в котором уступила «Колорадо» (2−4).

Во втором раунде плей-офф «Торонто» сыграет с лучшей командой серии между победителем регулярного чемпионата «Бостоном» и «Флоридой». В данном противостоянии счет 3−3, решающая, седьмая игра пройдет в ночь на понедельник в Бостоне. Ранее во второй раунд плей-офф в Восточной конференции также вышла «Каролина», на Западе в следующую стадию пробились «Вегас» и «Даллас».