«Эдмонтон» сыграет с «Вегасом» во втором раунде плей-офф НХЛ

ТАСС, 30 апреля. «Эдмонтон» со счетом 5:4 победил «Лос-Анджелес» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Коннор Макдэвид (2-я минута), Клим Костин (13, 31), Леон Драйзайтль (25) и Кайлер Ямамото (57). У проигравших голы забили Шон Дурзи (9), Адриан Кемпе (27), Кевин Фиала (29) и Филлип Дано (47, в меньшинстве). Костин также отметился результативной передачей. Российский нападающий впервые в карьере забросил две шайбы и набрал три очка по ходу одного матча в плей-офф.

Серия завершилась со счетом 4−2 в пользу «Эдмонтона», который на следующей стадии встретится с «Вегасом». По итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» занял второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, «Лос-Анджелес» — третье. «Вегас» стал победителем этого дивизиона, а также набрал больше всех очков среди команд Западной конференции.

«Эдмонтон» второй раз подряд вышел во второй раунд плей-офф, в прошлом сезоне команда также в стартовой серии Кубка Стэнли одолела «Лос-Анджелес» (4−3). Тогда канадский клуб дошел до финала конференции, уступив будущему победителю соревнований «Колорадо» (0−4). «Эдмонтон» впервые за 25 лет сумел дважды подряд выйти во второй раунд плей-офф — в 1997 году команда на старте Кубка Стэнли оказалась сильнее «Далласа» (4−3), годом позднее на этой стадии взяла верх над «Колорадо» (4−3). При этом «Эдмонтон» два раза кряду оступился в четвертьфинале, сначала уступив «Колорадо» (1−4), а затем — «Далласу» (1−4).

«Лос-Анджелес» не может преодолеть первый раунд плей-офф на протяжении девяти последних лет. В последний раз команда выходила в четвертьфинал Кубка Стэнли в 2014 году, тогда в серии первого раунда она обыграла «Сан-Хосе» (4−3) и в итоге стала победительницей турнира. После этого «Лос-Анджелес» пять раз не выходил в плей-офф и четыре раза покидал соревнования в первом раунде.