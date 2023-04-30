Тарасенко вышел из тени! Забил победный гол и помог «Рейнджерс» спасти серию

В хоккейной битве за Гудзон все пошло по самому неожиданному сценарию, ведь «Рейнджерс» после двух гостевых побед подряд оказались прижаты к стенке. Команда Жерара Галлана умудрилась проиграть три встречи подряд, причем выглядела в них максимально потерянной. Сегодня «бродвейцы» могли сенсационно вылететь в первом раунде, но все-таки нашли в себе силы и проявили характер в нужный момент.

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Однако в начале встречи хозяева вновь заставили понервничать своих болельщиков. Игорь Шестеркин справился с броском от синей линии, но на добивании форварду «Нью-Джерси» Куртису Лазару никто не помешал. После такого старта многие могли подумать, что сценарий повторяется, но у «Рейнджерс» вовремя заработало большинство. Крис Крайдер классно подправил бросок Мики Зибанежада и забил уже шестой гол в серии.

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Сегодня лидеры «бродвейцев» наконец-то вышли из тени и показали игру, которую от них ждут. В середине матча Зибанежад вывел хозяев вперед, а затем в концовке второго периода Владимир Тарасенко мощным броском прошил Акиру Шмидта. Российский нападающий три матча не набирал очки, но сегодня не только отметился заброшенной шайбой, но и поучаствовал в эпизоде с голом Зибанежада. Теперь у Владимира 4 (3+1) очка в текущем плей-офф.

«Девилз» очень прибавили в третьем периоде, солидно перебросали соперника (17−8), но Шестеркин провел очередной шикарный матч. Гости уперлись в эту стену и к тому же развалились в обороне. Свои первые голы в этом розыгрыше Кубка Стэнли забили Барклай Гудроу и Брэйден Шнайдер. «Рейнджерс» в шестом матче серии все-таки нашли ключи к воротам Шмидта, который после пяти пропущенных шайб уступил место Витеку Ванечеку.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Первый раунд, 30.04.2023, 3:00 Рейнджерс 5 Нью-Джерси 2

В концовке игры Доусон Мерсер реализовал большинство и сократил отставание «Девилз». Его команда пошла ва-банк, сняв вратаря, однако результата это не принесло. Хозяева могли еще больше увеличить преимущество, но Артемий Панарин не сумел поразить пустые ворота. Российский форвард не набирает очки уже пять матчей подряд, и для его статуса в команде это непозволительная роскошь. После невыразительного предыдущего розыгрыша плей-офф Артемий обещал поработать над ошибками, но пока результата не видно.

«Я должен как-то забить. В регулярном чемпионате, возможно, тоже бывают такие ситуации. Просто нужно выкладываться на сто процентов, и все, вероятно, пойдет хорошо, если продолжать стараться. Прямо сейчас я не могу паниковать или слишком много думать об этом. Нужно продолжать бросать, и когда-нибудь шайба попадет в ворота», — сохраняет спокойствие Панарин. Его команде предстоит сыграть седьмой матч серии на выезде, и Артемию просто необходимо вспомнить свои лучшие игровые качества.

Костин тащит команду

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» устроили уже привычную перестрелку. Команды забросили на двоих девять шайб, но «Ойлерз» учли опыт прошлого розыгрыша плей-офф и не стали затягивать серию до семи матчей. Гости вырвали победу за три минуты до окончания третьего периода, а автором победного гола стал Кайлер Ямамото. Удивительно, как в тройку звезд матча не попал Клим Костин, который разошелся не на шутку. Российский форвард сегодня отметился голевым дублем и результативной передачей, набрав больше очков, чем Коннор Макдэвид. И это за восемь минут игрового времени!

Отдельного внимания заслуживает голкипер «Ойлерз» Стюарт Скиннер. По его воротам «Кингз» нанесли 44 броска, но один из голов вратарь подарил сопернику сам, из-за чего «Эдмонтон» пропустил, играя в большинстве. Этот эпизод мог стать роковым, так как Филип Дано сравнял счет. Однако по итогу удача оказалась на стороне гостей. Во втором раунде «Эдмонтон» встретится с «Вегасом», и пока непонятно, как «нефтяники» собираются хоть как-то исправлять свой бардак в обороне.

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