«Тампа» вылетела и закончилась эпоха? Что ждет команду Василевского, Сергачева и Кучерова

Сезон для «Тампы» закончился вылетом в шести матчах от «Торонто», и для болельщиков «Молний» это прискорбно. Но что гораздо более тревожно, так это вероятность того, что с этим поражением ушла целая эпоха «Лайтнинг». Команда, которая в последние 9 лет сыграла гигантское количество матчей, поскольку постоянно далеко заходила в плей-офф, как будто потеряла остроту восприятия.

Да, у «Молний» осталось мастерство. У них все еще есть страсть и воодушевление, но запаса этих важных составляющих кубкового хоккея осталось мало. После девяти лет превосходного хоккея нельзя не задаться вопросом, достаточно ли близко к закрытию окно возможностей, чтобы снова было можно протиснуться. Не то чтобы «Тампа» проиграла «Мэйпл Лифс» без боя в этой серии. Но то, что отделяло чемпионов от претендентов, отсутствовало. То, что делало «Тампу» чемпионом в 2020 и 2021 годах, куда-то растворилось в самых важных матчах серии против «Торонто».

Три овертайма в серии завершились победой «Мэйпл Лифс» и это явно не случайно. Раньше такие моменты были обычным делом для «Лайтнинг», но в последние две недели их очень не хватало. И трудно не задуматься о том, что потеря Райана Макдоны, Ондржея Палата, Янни Гурда, Блейка Коулмана и Тайлера Джонсона стоила команде больше, чем сами «Молнии» признавали.

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«Эта команда была потрясающей на протяжении десятилетия. Эти парни были победителями. Они доказали, что могут продолжать выходить в плей-офф. Я думаю, что когда ты так много раз побеждаешь в плей-офф, то есть причина, по которой ты на вершине. И я думаю, что эта команда все еще на вершине. Сейчас, конечно, дела просто отстой, потому что мы все выложились. К сожалению, игроки “Мэйпл Лифс” смогли быть удачливей. Пусть скажут спасибо рикошетам», — сказал нападающий Пэт Марун.

Независимо от того, как к этому относиться, поражение «Тампы» совсем непохожим на те неудачи, которые бывали у клуба в прошло. Год назад «Тампа» была в двух победах от очередного Кубка Стэнли и это несравнимо с 2019 годом, когда авария в серии против «Коламбуса» привела к безошибочному ощущению незавершенности дела.

Нынешнее поражение от «Торонто» не вызывает ни гордости, ни гнева, а больше похоже на страх. Страх того, что правление «Молний», начавшееся в 2015 году, подошло к концу, и вполне вероятно, что больше такой доминирующей «Тампы» мы не увидим. «Молнии» выигралии больше игр и забили больше голов, чем любая другая команда в НХЛ за последние девять лет. Они выиграли примерно на 50 матчей в плей-офф больше, чем любая другая команда, шесть раз выходили в финал конференции, четыре раза в финал Кубка Стэнли и выиграли два Кубка.

В эпоху потолка зарплат в НХЛ это внушает благоговейный трепет, как и команды-династии прошлых лет: «Айлендерс», «Монреаль» или «Эдмонтон».

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«В лиге есть еще 31 команда, которая хотела бы, чтобы наша история успешного клуба завершилась», — сказал главный тренер Джон Купер. А Стивен Стэмкос добавил, что в нынешней серии с «Торонто» хоккеисты сыграли лучше, чем в прошлогодней серии первого раунда между этими же соперниками. Возможно, это правда.

Но неужели «Тампа-Бэй» не могла бы добиться большего от своих звезд с таким количеством равных матчей в серии? Тройка лучших бомбардиров «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате — Остон Мэтьюс, Митч Марнер и Уильям Нюландер — в сумме набрали 27 очков и показатель полезности «+10» в серии. Тройка лучших бомбардиров «Молний» — Никита Кучеров, Брейден Пойнт и Стэмкос — в сумме набрали 14 очков и получили «-4».

Реальность такова, что Алекс Киллорн, Ян Коул, Кори Перри, Пьер-Эдуард Беллемар и Брайан Эллиот могут стать неограниченно свободными агентами и уйти без компенсации. Росс Колтон, Таннер Жанно и Майки Эйссимонт могут стать ограниченно свободными агентами в очереди на повышение. А это означает, что в 2023 году команда, которая не была столь слаженной и динамичной, может столкнуться с большим количеством кадровых потерь.

Простой ответ заключается в том, что усталость настигла «Молний» в самый важный момент сезона, и у них просто физически и морально закончился бензин. Наступающим летом у «Лайтнинг» не будет много свободного места под потолком зарплат. Первоочередной задачей будет выяснить как получить больше пространства или максимизировать то, что у них есть. Какой выбор будет у генерального менеджера Жюльена Бризбуа при переоснащении состава своей команды? Правильный ответ — очень небольшой.

В 2023 году у «Тампы» будет ровно три выбора на драфте — один в шестом раунде и два в седьмом. По сути, это почти ничего. Но это не помешает генменеджеру совершить крупную сделку, если это будет необходимым способом вдохнуть новую жизнь в состав.

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Если большой текучки в составе не предвидится, то «Молнии» смогут достаточно быстро прийти в норму и, возможно, заново спозиционировать себя как лидеры. У «Тампы» нет недостатка в историях о «возвращении», но предстоит крепко подумать, как жить дальше.

«Молнии» вернутся в плей-офф в следующем сезоне — в их команде слишком много талантов, чтобы думать иначе. Учитывая дополнительное время для восстановления сил, которое у игроков будет в этом межсезонье, нетрудно представить «Тампу» в качестве претендента на первое место в Восточной конференции в следующем сезоне. Но вместо яркого, уникального коллектива мы, вероятно, увидим лишь осколки былого величия.