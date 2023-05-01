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10:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Безумие в НХЛ: Бобровский и «Флорида» выбили из плей-офф главного фаворита и рекордсмена лиги!

«Бостон» отправляется в отпуск.

Бостон
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Источник: Reuters

65 побед в регулярном чемпионате — кому-то важен сейчас этот рекорд «Бостона»? Невероятно, но главный фаворит сезона заканчивает борьбу за Кубок Стэнли в первом же раунде. И кто его выбивает? «Флорида» с кучей проблем по ходу сезона, с вратарем, на котором уже успели поставить крест!

Ставший героем регулярки и главным фаворитом на «Везину» Линус Улльмарк настолько дискредитировал себя в шестом матче, что на решающую игру вышел бэкап Джереми Свэймен. И в первом же периоде сыграл крайне неудачно, что привело к голу — вратарь «Бостона» пропустил после броска Монтюра с неудобной в ближний угол.

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В начале второго периода Сэм Райнхарт удвоил преимущество гостей, и только после этого «Бостон» зашевелился. Хозяева реализовали большинство: после передачи лучшего игрока команды в плей-офф Дмитрия Орлова Давид Крейчи пробил Бобровского.

Затащил Орлов команду и в самом начале третьей двадцатиминутки. На чужой синей линии российский защитник получил шайбу и мощно зарядил по воротам: подставление Бертуцци — есть камбэк!

На кураже «Брюинз» полетели добивать соперника и казалось, что у них это получится. Бобровский отразил шайбу после мощного щелчка Карло, но прямо на Пастрняка, которого накрыть не успели.

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Спас «Флориду», пожалуй, самый неожиданный ее герой в этом сезоне. Защитник Брэндон Монтюр, который до этого сезона набирал максимум 37 очков в регулярке, увеличил свой показатели результативности вдвое, а в плей-офф начал заколачивать голы. Обычный бросок в касание за минуту до окончания основного времени Свэймен отразить не сумел — будет овертайм!

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Статистика Сергея Бобровского в этом плей-офф не впечатляет: больше четырех пропущенных шайб за матч, чуть более 88 процентов отраженных бросков. Против «Бостона» устоять сложно, а с такой ненадежной обороной, как у «Флориды» — вдвойне. Но российский вратарь шикарно провел решающий матч, а в овертайме сделал важнейший сэйв. В этом ведь и проявляется класс вратаря?

А вскоре для «Бостона» все закончилось: Беннетт выиграл борьбу, Ткачак закрыл вратаря, и после броска Верхага шайба оказалась в воротах.

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«Бостон» подвела самоуспокоенность после рекордной регулярки — команда так и не смогла включиться в режим плей-офф, доказательством чему безбашенный шестой матч серии с «Флоридой». А «Пантерз» ожидает встреча в «Торонто», к которой «Кленовые листья» подходят однозначными фаворитами. Впрочем, в Бобровского и его команду и до плей-офф никто не верил. И где они сейчас?

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Автор: Артур Хайруллин

Бостон
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Флорида
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