Победитель регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» проиграл в первом раунде плей-офф

ТАСС, 1 мая. «Бостон» дома со счетом 3:4 после овертайма проиграл «Флориде» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэндон Монтур (13, 60), Сэм Райнхарт (22) и Картер Верхаге (69), у проигравших отличились Давид Крейчи (28), Тайлер Бертуцци (41) и Давид Пастрняк (45).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал результативную передачу, которая стала для него первой в матчах плей-офф НХЛ, и отразил 33 броска из 36. Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов записал на свой счет две результативные передачи, доведя их общее количество в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли до восьми. Больше только у канадского нападающего «Торонто» Митчелла Марнера — девять.

«Флорида» выиграла в серии до четырех побед со счетом 4−3. Команда впервые в истории смогла победить в противостоянии, проигрывая по ходу серии 1−3. При этом «Флорида» стала второй командой в истории, которая смогла совершить подобное в противостоянии с обладателем Президентского кубка. Ранее подобное удавалось лишь «Монреалю» в 2010 году в серии первого раунда против «Вашингтона».

По итогам регулярного чемпионата «Бостон» завоевал четвертый Президентский кубок, который вручается лучшей команде регулярного чемпионата. Клуб набрал 135 очков и установил рекорд лиги по этому показателю. Предыдущее достижение принадлежало «Монреалю», который набрал 132 очка в сезоне-1976/77. В том сезоне в НХЛ участвовали 18 команд, матчи регулярного чемпионата игрались без овертаймов и серий буллитов, фиксировались ничьи. В нынешнем сезоне НХЛ принимали участие 32 команды.