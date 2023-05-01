Действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» не смог выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

ТАСС, 1 мая. «Колорадо» дома со счетом 1:2 проиграл «Сиэтлу» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.

У победителей две шайбы забросил Оливер Бьоркстранд (24-я и 28-я минуты). У проигравших гол забил Микко Рантанен (40). Канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккинон отметился результативной передачей, он набрал 100-е очко в 77 матчах плей-офф НХЛ и показал шестой результат лиги по этому показателю. Быстрее него до этой отметки добирались канадцы Уэйн Гретцки (46 матчей), Марио Лемье (50), финн Яри Курри (67), канадцы Майк Босси (74) и Сидни Кросби (75). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 25 бросков из 27.

«Сиэтл» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3. Команда впервые принимает участие в плей-офф, она была создана в 2021 году. По итогам регулярного чемпионата «Колорадо» стал победителем Центрального дивизиона, «Сиэтл» занял четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. В следующем раунде «Сиэтл» встретится с «Далласом», который в первом раунде был сильнее «Миннесоты» (4−1).

«Колорадо» является действующим победителем Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона команда победила «Тампу» (4−2). В последний раз действующий обладатель Кубка Стэнли не проходил во второй раунд в 2020 году, тогда «Сент-Луис» в стартовой серии плей-офф уступил «Ванкуверу» (2−4).