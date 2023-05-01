Еще одна суперсенсация в НХЛ: ноунеймы отправили в отпуск чемпиона!

«Сиэтл» за свой первый сезон в НХЛ вызвал ничтожный интерес — в отличие от «Вегаса», стартовавшего сразу с финала. Но «Кракены», похоже, готовили команду на второй сезон. Под руководством Дэйва Хекстола кучка ноунеймов и списанных отовсюду игроков превратилась в банду, которая выписала из плей-офф действующего чемпиона. Конечно, «Колорадо» очень далек от себя прошлогоднего образца, но это не умаляет достижения «Сиэтла».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/StdOpBh14Kw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Просто сравните — в первой тройке «Эвеланш» играют суперзвезды Рантанен и Маккиннон, а у соперника — новички Бенирс и Картье, который вообще дебютировал только в плей-офф. Во второй линии «Кракенов» — 24-летний Гики, метавшийся в «Каролине» между главной командой и фарм-клубом и не нужный никому два года назад швед Веннберг.

В седьмом матче же главным героем стал датский нападающий Оливер Бьоркстранн, который за шесть игр сделал только две результативные передачи. Впрочем, первый гол Бьоркстранна вышел максимально курьезным — Александр Георгиев, кажется, так и не понял, как шайба оказалась в воротах.

Ну, а во втором голе стоит отметить реактивную скорость датчанина — в контратаку Бьоркстранн убежал шикарно.

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Вратаря Филипа Грубауэра ноунеймом явно не назовешь: три сезона, начиная с 2018/19, он был основным вратарем как раз в «Колорадо». И на следующий год после его ухода «Эвеланш» как раз выиграли кубок. В прошлом сезоне могло показаться, что Грубауэр идет на спад, но в нынешнем он очень хорош. Как и в отдельной серии с «Колорадо», разумеется. Пробить его в седьмом матче удалось только Маккиннону.

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